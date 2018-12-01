Emine Erdoğan, Latin Amerika Sanat Müzesi'ni Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
, G20 Liderler Zirvesi'nin resmi eş programı çerçevesinde Latin Amerika
Sanat Müzesi'ni ziyaret etti.
G20 Zirvesi kapsamında Arjantin
'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a eşlik eden Emine Erdoğan, başkent Buenos Aires
'te Latin Amerika Sanat Müzesi'nde düzenlenen etkinliklere katıldı.
Emine Erdoğan, Arjantin'de yapılan G20 Liderler Zirvesi dolayısıyla eşi Cumhurbaşkanı Erdoğan
'a eşlik ediyor. Arjantin First Lady'si Juliana Awada ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe Kanada
, ABD
, Güney Kore
, Fransa
, Endonezya, Japonya
, Singapur
, Meksika
devlet başkanlarının ve bazı uluslararası kurumların başkan eşleri de katıldı. - BUENOS AIRES
Recep Tayyip Erdoğan,Emine Erdoğan,Amerika Birleşik Devletleri
01 Aralık 2018 Cumartesi 22:01