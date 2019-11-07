Haberler » Güncel » Emine Erdoğan, Macaristan'da anaokulu açtı

Emine Erdoğan, Macaristan'da anaokulu açtı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Kispest Gökkuşağı Anaokulu'nun açılışına katıldı.

07.11.2019 16:22 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:22 Emine Erdoğan, Macaristan'da anaokulu açtı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Kispest Gökkuşağı Anaokulu'nun açılışına katıldı.
Macaristan ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Budapeşte'de Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından donanım desteği verilen Kispet Gökkuşağı Anaokulu'nu ziyaret etti.
Okulun açılış törenine katılan Emine Erdoğan, sınıfları gezerek TİKA'nın yaptığı tadilat ve teknik ekipman destekleriyle ilgili bilgi aldı. Anaokulu öğrencilerinin Türkçe ve Macarca şarkılarını dinleyen Emine Erdoğan, sohbet ettiği ve çeşitli hediyeler verdiği çocukların oyunlarına katıldı.
Emine Erdoğan ayrıca TİKA tarafından anaokuluna, üst ve alt solunum yollarındaki hastalıklara karşı doğal terapi yöntemiyle çözüm üretmek amacıyla kurulan "Tuz Odası" hakkında bilgi aldı.
Emine Erdoğan'a okul ziyaretinde, Kispest Belediye Başkanı Peter Gajda, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş, Anaokulu Müdürü Agnes Kaszper ve TİKA Budapeşte Koordinatörü Seda Dağlı da eşlik etti.
Yeşil Anaokulu unvanına sahip
Kispest Gökkuşağı Anaokulu, çevreye duyarlı sıfır atık yönetimi uygulayan eğitim kurumlarına verilen "Yeşil Anaokulu" unvanına sahip. Ayrıca 77 öğrencinin, pedagoglar eşliğinde eğitim aldığı okulda Türkçe eğitimi de veriliyor.

Emine Erdoğan, Macaristan, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:08   Davutoğlu'ndan Karamollaoğlu'na tebrik ziyareti
21:06   AVCILAR'DA ÇOCUĞUN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SERVİS ŞOFÖRÜNÜN İFADESİ
21:06   Düzce'de kara yolunda devrilen kamyon ulaşımı aksattı
21:05   Avrupa Parlamenteri Zdechovsky: HDP önünde oturan ailelerin acısını hissettim
21:05   Çocukları kötü alışkanlıklardan korumak için futbol turnuvası
20:42   Son dakika: Diyarbakır'da kırmızı listede yer alan 2 terörist öldürüldü
20:41   Mevlid Kandili'nin önemi ve yapılacak ibadetler
20:23   Son dakika: Pentagon: Suriye'deki petrol geliri ABD'ye değil YPG'ye gidiyor
20:20   Taksici'den turiste şantaj: 150 lira vermezsen telefonunu havalimanına geri götürürüm
19:38   Son Dakika: Akar: YPG/PKK terör örgütü, ABD ve Rusya ile anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi
16:08   Son dakika: Ahmet Davutoğlu: Sayın Babacan'la beraber olmak isterdik ama mümkün olmadı
16:46   Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı'ndan otizmli çocukların yuhalanmasına sert tepki: Eğitim sistemimizle örtüşmüyor
14:17   Son dakika: AK Partili Çelik'ten otizmli çocukların yuhalandığı iddiaları hakkında açıklama
19:38   Son Dakika: Akar: YPG/PKK terör örgütü, ABD ve Rusya ile anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi
7.11.2019 21:09:26