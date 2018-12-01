Emine Erdoğan Malba Müzesi'ni Ziyaret Etti

BUENOS Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
, G-20 Liderler Zirvesi'nin resmi eş programı çerçevesinde Latin Amerika
Sanat Müzesi'ne (MALBA) ziyarette bulundu.
Emine Erdoğan, Arjantin
'de yapılan G20 Liderler Zirvesi kapsamında eşi Cumhurbaşkanı Erdoğan
'a eşlik ediyor.
Emine Erdoğan, zirvenin resmi eş programı çerçevesinde Latin Amerika Sanat Müzesi'ni (MALBA) ziyaret etti.
Arjantin Cumhurbaşkanı Mauricio Macri'nin eşi Juliana Awada'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyaretin ardından MALBA Oditoryumunda erken çocukluk dönemine ilişkin bir söyleşi gerçekleştirildi.
Arjantin First Lady'si Awada, lider eşlerine çocukların erken yaşta eğitimiyle ilgili yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Programın sonunda çocukların gösterisinden oluşan bir sanat etkinliği de yapıldı.
01 Aralık 2018 Cumartesi 19:15