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Emine Erdoğan, Melania Trump ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump ile bir araya geldi.

13.11.2019 22:10 | Son Güncelleme: 13.11.2019 22:10Emine Erdoğan, Melania Trump ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump tarafından karşılandı. Karşılama sonrasında liderler eşleri ile birlikte Oval Ofis'te bir araya geldi. Oval Ofis'teki görüşmenin ardından Emine Erdoğan ve Melania Trump başbaşa görüşme gerçekleştirdi.
(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Donald Trump, Beyaz Saray, Güncel

Kaynak: İHA

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