Emine Erdoğan, Melania Trump ile bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump tarafından karşılandı.

Karşılama sonrasında liderler ve eşleri Oval Ofis'te bir araya geldi.

Oval Ofis'teki görüşmenin ardından Emine Erdoğan ve Melania Trump, Green Room'da baş başa öğle yemeğinde bir araya geldi.

Yürütmekte oldukları sosyal sorumluluk projeleri hakkında görüş alışverişinde bulunan Emine Erdoğan ve Melania Trump, Beyaz Saray bahçesinde yürüyüş yaptı.

Görüşmede Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a, Washington Anıtı'nın 1854'te Sultan Abdülmecid tarafından hediye edildiğini anlattığı öğrenildi.

Kaynak: AA