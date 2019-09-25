Emine Erdoğan, New York'ta Fashion Design defilesine gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurul görüşmelerine katılmak üzere geldiği ABD'nin New York kentinde temaslarına devam ediyor. Temaslar kapsamında siyasi etkinliklere ara veren Emine Erdoğan, Fashion Design defilesine gitti.

MODELLER FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Erdoğan'a, New York'ta eşlik eden eşi Emine Erdoğan da ikili görüşmeler ve çeşitli programlara katılıyor. Emine Erdoğan, bugünkü temasları kapsamında New York'ta Fashion Design defilesini izledi. Emine Erdoğan'a kızı Sümeyye Erdoğan da eşlik etti. Modellerin Emine Erdoğan ve kızıyla fotoğraf çekilmesi objektiflere yansıdı.

İşte defileden fotoğraflar...