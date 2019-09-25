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Emine Erdoğan, New York'ta Fashion Design defilesini izledi

Emine Erdoğan, New York'ta Fashion Design defilesini izledi.

25.09.2019 16:55Emine Erdoğan, New York'ta Fashion Design defilesini izledi
Emine Erdoğan, New York'ta Fashion Design defilesini izledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurul görüşmelerine katılmak üzere geldiği ABD'nin New York kentinde temaslarına devam ediyor. Erdoğan'a, New York'ta eşlik eden eşi Emine Erdoğan da ikili görüşmeler ve çeşitli programlara katılıyor. Emine Erdoğan, bugünkü temasları kapsamında New York'ta Fashion Design defilesini izledi.
(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Emine Erdoğan, New York, Güncel

Kaynak: İHA

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