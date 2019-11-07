Haberler » Politika » Emine Erdoğan: 'Otizmli evlatlarımıza yönelik olaydan derin üzüntü duydum'

Emine Erdoğan: "Otizmli evlatlarımıza yönelik olaydan derin üzüntü duydum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Otistik evlatlarımıza yönelik olaydan derin üzüntü duydum. Hiç kimse yarın kendi çocuğunun engelli olmayacağını garanti edemez, o zaman bu dışlanmayı kabullenir miydiniz?

07.11.2019 17:42 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:47 Emine Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Otistik evlatlarımıza yönelik olaydan derin üzüntü duydum. Hiç kimse yarın kendi çocuğunun engelli olmayacağını garanti edemez, o zaman bu dışlanmayı kabullenir miydiniz? Çocuk sevgisi, tüm çocukları sevebiliyorsak gerçektir. Farklılıklarımız zenginliğimizdir" dedi.

Aksaray'daki Mehmetçik İlkokulunda 42 özel eğitim öğrencisinin diğer öğrencilerin velileri tarafından yuhalanıp okula istenmediği iddiasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamada bulundu. Erdoğan, "Otistik evlatlarımıza yönelik olaydan derin üzüntü duydum. Hiç kimse yarın kendi çocuğunun engelli olmayacağını garanti edemez, o zaman bu dışlanmayı kabullenir miydiniz? Çocuk sevgisi, tüm çocukları sevebiliyorsak gerçektir. Farklılıklarımız zenginliğimizdir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Politika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Haberleri
19:56   TBMM Aksaray'da otizmli çocukların "yuhalanmasını" araştıracak
19:54   Şentop'tan Meksika Ulusal Antropoloji ve Troçki müzelerine ziyaret
19:49   Bakan Kurum Zonguldak'ta cami inşaatının temel atma törenine katıldı
19:44   AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: (2)
19:31   Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mazlum Kobani denilen adamın Bağdadi'den bir farkı yok"
13:43   Erdoğan'ın "Esefle kınıyorum" dediği Arınç'tan yanıt geldi: Cumhurbaşkanımızın eleştirisini saygıyla karşılıyorum
12:52   Avrupa Parlamentosu üyesi Zdechovsky, HDP önündeki anneleri ziyaret edecek
00:39   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump tweeti: Görüşmenin hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum
00:00   Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan mektup açıklaması: Cevabımızı sahada verdik
16:08   Son dakika: Ahmet Davutoğlu: Sayın Babacan'la beraber olmak isterdik ama mümkün olmadı
16:46   Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı'ndan otizmli çocukların yuhalanmasına sert tepki: Eğitim sistemimizle örtüşmüyor
14:17   Son dakika: AK Partili Çelik'ten otizmli çocukların yuhalandığı iddiaları hakkında açıklama
18:35   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump sorusuna atasözüyle cevap verdi
7.11.2019 20:04:05