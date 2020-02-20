Haberler » Güncel » Emine Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in eşi ile görüştü - Haber

Emine Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in eşi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva ile görüştü.

20.02.2020 00:26 | Son Güncelleme: 20.02.2020 00:26Emine Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in eşi ile görüştü
Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva ile görüştü.
Emine Erdoğan, resmi ziyaret dolayısıyla Türkiye'de bulunan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva ile bir araya geldiği görüşmenin fotoğraflarını Twitter hesabından paylaştı.
Emine Erdoğan, paylaşımında, "Ülkemize resmi ziyarette bulunan Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev'in kıymetli eşi Ziroat Mirziyoyeva'yı misafir etmekten büyük bir mutluluk duydum. Karşılıklı ziyaretlerin ülkelerimiz arasındaki dostluğu pekiştireceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Özbekistan, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:59  Günlük burç yorumları 20 Şubat 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
16:58  Aslı Enver kimdir? Aslı Enver nereli, kaç yaşında? Aslı Enver dizileri
16:16  Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
16:13  Tottenham - RB Leipzig maçı ne zaman? Tottenham - Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda?
15:53  UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda hangi maçlar oynanacak? UEFA Avrupa Ligi fikstürü! UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?
20.02.2020 01:04:18