- Emine Erdoğan: "Şu an en acil ihtiyacımız doğal doğumla ilgili olan korku algısının değiştirilmesidir"KONYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Konya 'da 'İlk Adım Ebe Gebe Okulu' tanıtım programına katılarak, "Kimse sezaryan ameliyatının verdiği zararlardan bahsetmiyor. Batıdaki doğal doğuma dönüş eğilimini konuşan yok. Şu an en acil ihtiyacımız doğal doğumla ilgili olan korku algısının değiştirilmesidir. Bu noktada ebe gebe okulunun büyük bir hizmete vesile olacağına inanıyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Konya'nın merkez Selçuklu Belediyesi tarafından kentte kazandırılan ve Türkiye'nin önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezinin resmi açılışını gerçekleştirdi.Çeşitli program ve ziyaretler için Konya'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Selçuklu Belediyesi tarafından Konya'ya kazandırılan SOBE'nin resmi açılışını gerçekleştirdi. Kurdele kesiminin ardından Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet SOBE'de incelemelerde bulundu. SOBE'de eğitim alan çocuklar ve aileleriyle de görüşen Emine Erdoğan, çocuklarla yakından ilgilendi."SOBE, sayılarının artması gereken bir numunedir"Emine Erdoğan açılışın ardından yaptığı açıklamada, "Görüyoruz ki otizmli çocuklar diğer çocuklarla ne kadar çok bir araya gelirse, alınan eğitimin başarısı o kadar artıyor. Otizmli bireylerin ayrıştırılmaya değil, bütünleştirilmeye ihtiyacı var. Otizme tam olarak neyin sebep olduğu bilinmiyor ama yapılan çalışmalar, doğru beslenmenin otizmin belirtilerini hafiflettiğini gösteriyor. Bize düşen, çocuklarımızın sıkıntılarını hafifletmek için yeni programlar geliştirmek ve bunlara her ailenin ulaşabilmesini sağlamaktır. Bu noktada Selçuklu Belediyemizin örnek çalışması SOBE, sayılarının artması gereken bir numunedir. Emek verenleri kutluyorum" dedi.SOBE'nin resmi açılışına, Emine Erdoğan'ın yanı sıra, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Fatma Betül Sayan Kaya ve Leyla Şahin Usta, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu, AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak, yanı sıra çok sayıda protokol üyesi, otizmli çocuklar ve aileleri katıldı."Ebe Gebe Okulu'nun büyük bir hizmete vesile olacağına inanıyorum"Emine Erdoğan açılışın ardından Selçuklu Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde Yazır Mahallesi'nde hizmete sunulan "İlk Adım Ebe Gebe Okulu" tanıtım programına katıldı.Emine Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Kimse sezaryan ameliyatının verdiği zararlardan bahsetmiyor. Batıdaki doğal doğuma dönüş eğilimini konuşan yok. Şu an en acil ihtiyacımız doğal doğumla ilgili olan korku algısının değiştirilmesidir. Bu noktada ebe gebe okulunun büyük bir hizmete vesile olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.Emine Erdoğan, "Doğum eğiliminin yeniden kazandırılmasında ve ebelerin yetişmesinde bu okulumuz önemli rol oynayacak. Anne adaylarını doğal doğumla barıştıracaktır" diye konuştu.