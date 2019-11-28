Haberler » Güncel » Emine Erdoğan TRT World Citizen İnsani Yardım Ödül Töreni'ne katıldı - Haber

Emine Erdoğan TRT World Citizen İnsani Yardım Ödül Töreni'ne katıldı

BU yıl ikincisi düzenlenen TRT World Citizen Ödül Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti.

28.11.2019 23:31 | Son Güncelleme: 28.11.2019 23:31Emine Erdoğan TRT World Citizen İnsani Yardım Ödül Töreni'ne katıldı
BU yıl ikincisi düzenlenen TRT World Ödül Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Hasköy Yün İplik Fabrikası'nda düzenlenen İnsani Yardım Ödül Töreni'nde, Yusuf İslam'a Yaşam Boyu Onur Ödülü Emine Erdoğan tarafından takdim edildi.

TRT tarafından 2017 yılında "pozitif değişime ilham olmak" sloganıyla kurulan sosyal sorumluluk girişimi TRT World Citizen, alanında fark yaratan isimlere ödül verdi. Törene iş, kültür sanat ve siyaset dünyasından pek çok isim katıldı.

Törende İngiliz söz yazarı ve sanatçı Yusuf İslam'a "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" Emine Erdoğan tarafından verildi. Ayrıca "Savaşın Kadınları" teması ile göç etmek ve olumsuz şartlarda yaşamlarını sürdürmek zorunda kalan kadınların konu alındığı kısa film yarışmasında dereceye giren filmlere ödül verildi.

"SURİYE'DEN BARUT KOKUSU YÜKSELİYOR"

Emine Erdoğan konuşmasında, "Dünyanın dışından baktığımızda gördüğümüz o huzur dolu manzaraya, içindeki bu gerçeklik hiç yakışmıyor. İnsanlık deneyimini trajedilerle dolduran nefsani hırslar, maalesef her alanda kendini gösteriyor. Dünyayı kaosa sürüklüyor. Mesela 2011'den beri Suriye'den barut kokusu yükseliyor. Öte yandan Myanmar, Yemen, Afganistan, Filistin, Afrika derken, gözyaşı listesi uzayıp gidiyor. Bazılarımız tüm bu olup bitenleri görmezden geliyor, bazılarımız ise dünyayı değiştirmenin bizatihi vazifesi olduğuna inanıyor. Bugün burada, kahramanların öyle sadece masallarda, hikayelerde olmadığını, gerçek insanlar arasından çıkabildiğini ispatlayan isimleri misafir ediyoruz. Kocaman yürekleriyle aramızdalar. İnsanlığa, sevgiye ve barışa yaptığınız tüm katkılar için, sizlere insanlık adına şükranlarımı sunuyorum. Gözyaşlarını sildiğiniz çocuklar, ellerinden tuttuğunuz iki büklüm yaşlılar için sizlere minnettarız" dedi.

"TÜRK KIZILAY'I SADECE 2018 YILINDA 7 MİLYON MAĞDUR İNSANA ULAŞTI"

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye olarak, insani yardım meselesini yardım kolilerinin çok ötesinde bir anlayışla ele alıyoruz. İnsani yardım, yeniden inşa etmeyi, kalkındırmayı ve sürekliliği içermelidir. Çünkü biliyoruz ki, ne zaman insani bir kriz yaşansa, bu durum birkaç gün ana bültenlerinde yer alıyor ve sonra unutuluyor. İnsanlar yıkılmış hayatlarla baş başa kalıyorlar. Bu noktada Kızılay, AFAD ve TİKA gibi kurumlarımız, dünyanın birçok ülkesine yardımla beraber umut da taşıyorlar. Türk Kızılay'ı sadece 2018 yılında 53 ülkede, doğa ve insan kaynaklı afetlerden etkilenen 7 milyon mağdur insana ulaştı. AFAD, kendini başkasının yerine koyarak geliştirdiği yüksek empatiyle, afet döngüsünün her aşamasında yer aldı. Kırılgan bölgelerdeki en önemli ihtiyaçlardan biri de, sağlıktır. Sağlıkla ilgili hizmetler, geçici sağlık kontrollerinin ötesinde devamlılık isteyen zorlu bir alandır."


- İstanbul

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Citizen, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:50 TBMM Başkanı Şentop, Cibuti Ulusal Meclisi Genel Kurul Salonu'nu gezdi
23:50 İspanya'da bağımsızlık girişimlerine Bask Özerk Parlamentosu da katıldı
23:49 Spor başakşehir teknik direktörü okan buruk'un açıklamaları
23:48 New Jersey'de camiden Amerikalılara Şükran Günü'nde baklava dağıtıldı
23:46 Beyoğlu'nda internet kafeye silahlı saldırı 5 yaralı
23:08 Meclis'te "Tank Palet Fabrikası" tartışması! "General eskisi" ifadeleri gerginlik çıkardı
22:53 Mansur Yavaş'tan Ankaralılara kuvvetli fırtına uyarısı
22:42 Trump'tan Afganistan'daki birliklere sürpriz ziyaret: Askerlere hindi ikram etti
22:39 Eski CHP Gençlik Kolları Başkanı aracının yanında ölü bulundu
22:10 Son dakika: Meteoroloji ve AKOM'un ardından İstanbul Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı
21:04 Tevfik Göksu'dan İBB yönetiminin su zammı teklifine tepki: Seçimde siz İstanbulluları kandırdınız mı?
19:46 215 bin liraya aldığı sıfır araba boyalı çıktı!
15:52 Beyoğlu'nda bir internet kafeye silahlı saldırı: 5 kişi yaralandı
10:46 Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
07:47 SGK'yı dolandırarak 25 milyon lira zarara uğratan medikal firmalarına jandarmadan operasyon
28.11.2019 23:51:15