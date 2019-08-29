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Emine Girişken: Yetkililere sesleniyorum, ben de Emine Bulut gibi ölmek istemiyorum!

Emine Bulut altı yıl önce ayrıldığı eşi Fedai Baran tarafından 10 yaşındaki kızının gözleri önünde bıçaklanarak öldürüldü. Bu cinayetin üzerinden çok geçmeden bu kez de Konya’da, Bekir Erkol karısı Tuba Erkol’u 20 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

29.08.2019 08:30 Emine Girişken: Yetkililere sesleniyorum, ben de Emine Bulut gibi ölmek istemiyorum!
Emine Bulut altı yıl önce ayrıldığı eşi Fedai Baran tarafından 10 yaşındaki kızının gözleri önünde bıçaklanarak öldürüldü. Bu cinayetin üzerinden çok geçmeden bu kez de Konya'da, Bekir Erkol karısı Tuba Erkol'u 20 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Tuba Erkol da tıpkı Emine Bulut gibi çocuklarının gözleri önünde yaşama veda etti.

Özellikle bu iki olayın hemen sonrasında kadın cinayetleri bir kez daha Türkiye'nin gündemine oturdu. Aslında verilere bakıldığında Türkiye'de kadın cinayetleri her yıl giderek artıyor. Örneğin, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP) verilerine göre 2019'un ilk yedi ayında kadın cinayeti sayısı 245'e ulaştı. KCDP, bu rakamların sadece basına yansıdığı kadarını paylaşabildiğini aslında kadın cinayetlerinin bu rakamın çok çok üstünde olduğu dile getiriyor.
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Emine Bulut, Konya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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