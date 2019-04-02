Emine Kufacı Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ESKİŞEHİR ALPU belediye başkan adayı olan Emine Kufacı isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ESKİŞEHİR ALPU ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Emine Kufacı isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ESKİŞEHİR ALPU adayı Emine Kufacı kimdir? BTP ESKİŞEHİR ALPU adayı Emine Kufacı yüzde kaç oy aldı?

Emine Kufacı Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ESKİŞEHİR ALPU belediye başkan adayı olarak gösterilen Emine Kufacı ALPU ilçesinde % 0,13 oranında oy almıştır. ALPU ilçesinde % 0,13 oranında oy olan Emine Kufacı adlı BTP adayı toplamda 10 adet oy sayısına ulaştı.

ESKİŞEHİR ALPU ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.