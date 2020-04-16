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Emine nine emekli maaşını "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Til köyünde yaşayan 75 yaşındaki Emine Gemi, emekli maaşının yarısını ""Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı.

16.04.2020 19:28 | Son Güncelleme: 16.04.2020 19:28
Emine nine emekli maaşını
Nevşehir 'in Derinkuyu ilçesine bağlı Til köyünde yaşayan 75 yaşındaki Emine Gemi, emekli maaşının yarısını ""Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Til köyünde ikamet eden 75 yaşındaki Emine Gemi, bin 950 lira olan emekli maaşının bin lirasını "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışlamak için İlçe Jandarma Komutanlığından yardım istedi. Jandarma ekipleri bu istek sonrasında Emine Gemi'nin evine gitti. Burada jandarma ekipleri ile bir süre sohbet eden Emine nine bin lirayı ekiplere vererek kampanyaya bağışlamasını istedi. Emekli parasından bin lirayı jandarma ekiplerine teslim eden Emine nine, "Cumhurbaşkanıma çok çok selam söyle onu çok seviyorum. Süleyman Soylu'ya çok selam söyle. Cumhurbaşkanımızı ve Süleyman Soylu'yu Allah başımızdan eksik etmesin. Allah ayağınıza taş değdirmesin" dedi.

Jandarma ekipleri Emine ninenin talep ettiği bin lirayı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışlamasının ardından banka dekontunu yeniden Emine ninenin evine giderek teslim etti.

Emekli maaşının bin lirasını bağışlayan Emine ninenin eşi Ahmet Gemi de emekli maaşını çekip kendisine teslim eden jandarma ekiplerini önce asker selamı ile karşılamış ardından jandarma marşını okumuştu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Nevşehir, Güncel
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