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Emine nine ve torunundan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Düzce'de 75 yaşındaki Emine Şentürk ile 12 yaşındaki torunu Nesibe Şeyma Yağmur, Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 bin 160 lira bağışta bulundu.

08.04.2020 13:26 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:32
Emine nine ve torunundan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
Düzce 'de 75 yaşındaki Emine Şentürk ile 12 yaşındaki torunu Nesibe Şeyma Yağmur, Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 bin 160 lira bağışta bulundu.
Koçyazı Mahallesi'nde oturan Emine Şentürk, 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı kampanyaya katılmak istediğini belirterek, bunun için yardım talep etti.
Bunun üzerine Vefa Sosyal Destek Grubunda görev yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli, Şentürk'ün evine gitti.
Şentürk, evde eşi, kızı, damadı ve torunlarıyla yaşadığını, ülkenin zor günlerinde ihtiyaç sahiplerine destek vermek için birikimi olan 10 bin lirayı bağışlayacağını belirtti.
Bunun üzerine Şentürk'ün torunu Nesibe Şeyma Yağmur da kumbarasında biriktirdiği 160 lirayı kampanyaya bağışlamak istediğini söyledi.
Ekipler, parayı tutanakla teslim alarak, kamu bankasına teslim etti.
Daha sonra, aileye, bağışın kendi adlarına yapıldığına dair banka dekontu tutanakla verildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Koçyazı, Düzce, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Emine nine ve torunundan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Haberler

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