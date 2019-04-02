Emine Nisa Balcı Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP YOZGAT ÇEKEREK belediye başkan adayı olan Emine Nisa Balcı isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. YOZGAT ÇEKEREK ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Emine Nisa Balcı isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP YOZGAT ÇEKEREK adayı Emine Nisa Balcı kimdir? BTP YOZGAT ÇEKEREK adayı Emine Nisa Balcı yüzde kaç oy aldı?

Emine Nisa Balcı Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP YOZGAT ÇEKEREK belediye başkan adayı olarak gösterilen Emine Nisa Balcı ÇEKEREK ilçesinde % 0,14 oranında oy almıştır. ÇEKEREK ilçesinde % 0,14 oranında oy olan Emine Nisa Balcı adlı BTP adayı toplamda 8 adet oy sayısına ulaştı.

YOZGAT ÇEKEREK ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.