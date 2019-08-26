Emine Nuyan, sokak ortasında katledilmesinin konuşulmaması sosyal medyada tepki çekti

Sosyal medya kullanıcıları, Ağrı'da eşi Özkan Nuyan (35) tarafından sokak ortasında 20 Ağustos'ta öldürülen Emine Nuyan'ın (28) katledilmesine sessiz kalınmasına tepki gösterdi.

Patnos ilçesinde Özkan Nuyan, yaklaşık bir aydır ayrı yaşadığı eşi Emine Nuyan'ı 20 Ağustos'ta tabancayla başından vurarak öldürdü. Nuyan, İlçe Emniyet Müdürlüğünün yaptığı operasyonla yakalandı. Polisteki ifadesinde suçunu kabul eden zanlı, sevk edildiği Patnos Sulh Ceza Hakimliğince "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

TUZAK KURMUŞ

Polisin yaptığı araştırmada, zanlı Nuyan'ın, olay öncesi il merkezindeki Ağrı Sığınma Evi'nde kalan eşini telefonla arayıp boşanmak için ilçeye çağırdığı anlaşıldı.

Zanlının telefonla görüştüğü eşine, "Kendi isteğin ile çık gel Patnos'a, burada boşanalım" dediği, kadının ise teklifi kabul ederek sığınma evinden izin alıp dışarı çıktığı öğrenildi.

SOSYAL MEDYA KULLANICILAR TEPKİLİ

Türkiye'de gerçekleşen kadın cinayetlerine toplumun her kesiminden tepki büyüyor. Emine Bulut'un eski eşi tarafından kızının gözü önünde öldürülmesi üzerine kadın cinayetlerine yönelik ülke çapında binlerce kadın sokağa dökülmüştü. Nuyan'ın da öldürülmesinde tepki gösteren halk, bu cinayetin yeterince yankı uyandırmamasına tepki gösterdi.

Twitter'daki bazı tepkiler;