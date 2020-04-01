Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Emine öğretmenden öğrencilerine online eğitim

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ilkokul öğretmeni Emine Gül, internet üzerinden öğrencilerine online ders anlatıyor.

01.04.2020 11:21 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:21
Emine öğretmenden öğrencilerine online eğitim
Osmaniye 'nin Düziçi ilçesinde ilkokul öğretmeni Emine Gül, internet üzerinden öğrencilerine online ders anlatıyor.

Cansan Hacı Bedirhan Can İlkokulunda görev yapan 26 yıllık sınıf öğretmeni olan Emine Gül, korona virüs dolayısıyla ara verilen eğitim - öğretim sürecinde, öğrencilerine internet üzerinden online şekilde evinden bağlanarak, sosyal medya hesabı üzerinden ders anlatıyor. Haftanın 5 günü, örgün eğitim - öğretim takviminde olduğu gibi 3. sınıf öğrencilerine ders anlatan Gül, "Bu ara tatilin uzayacağını tahmin ediyordum. İş insanlarının da online konferans yaptığını biliyordum. Bu fikirden hareketle, öğrencilerimin dersten ve konulardan uzak kalmaması için online ders nasıl anlatılır diye internet üzerinden araştırmalar yaptım. Denediğim onlarca program arasından kendime en uygun olan bir program seçtim. Bu işe başlamadan önce öğrenci velilerimizin de onayı ve yazılı izniyle bu işe başladım. Bu benim için çok zor oldu. Ancak fotokopi yöntemiyle öğrencilerime ders anlatacak, ödev verecek olsaydık izolasyon kurallarını ihlal edecektik. Çünkü bu süreçte en sağlıklı yöntem buydu. Uzaktan eğitim başlamasıyla birlikte öğrencilerimle birlikte internet üzerinde derslere kaldığımız yerden tekrar başladık" dedi.

Öğrencilerim sabahları EBA TV'den normal derslerini takip ettiklerini akşam saat 19.00'dan sonra sabah EBA TV'den anlatılan dersleri tekrar ettiklerini belirten Gül, "Kırk dakikada bir on dakikalık teneffüs arası veriyor, çocuklarımızın sıkılmamasını sağlıyoruz. Neden akşam 19.00'dan sonra derseniz. Aileler ve öğrenci velilerimiz gündüzleri işinde - gücünde oluyorlar. Öğrencilerimizin evlerinde internet olmayabiliyor. Tablet olmayabiliyor. Aileler gelince onların bilgisayarı, tableti, akıllı telefonu üzerinden bu derslerimizi yapıyoruz. Bu şekilde ailelerin kontrolünde ve gözetiminde daha sağlıklı bir ortam oluyor. Hem öğrencilerim de internet ortamından birbirini de görmüş oluyor. Ailelerde, öğrencilerde bu çalışma yönteminden çok memnun. Öğrencilerim öğretmenim ne olur biraz daha ders yapalım bitirmeyelim bile diyorlar" diye konuştu.

Bu çalışmasının il ve ilçe milli eğitim müdürlerinin de sosyal medya hesapları üzerinden paylaşarak teşekkür ettiklerini vurgulayan Gül, "Bu çocuklar bizlere emanet. Bende öğrencilerimin eğitim - öğretiminden sorumlu bir öğretmen olarak yavrularımızın bizlere en çok ihtiyacı olduğu bu zorlu süreçte yanlarında olmak istedim. Çünkü öğrencilerimiz akşama kadar evden çıkmıyorlar. Evde sıkılıp bunalıyorlar. Biz derslerimiz arasında zaman zaman şarkılar, türküler söyleyerek çocuklarımızın evde sıkılmamalarını sağlıyoruz" şeklinde konuştu. - OSMANİYE
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Emine Gül, Osmaniye, Düziçi, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Emine öğretmenden öğrencilerine online eğitim - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan Tatlıtuğ’dan ilk açıklama Haberler
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan Tatlıtuğ'dan ilk açıklama
Diyanet’ten fetva: Milli Dayanışma Kampanyası’na zekat vermek caizdir Haberler
Diyanet'ten fetva: Milli Dayanışma Kampanyası'na zekat vermek caizdir
65 yaş üstü vatandaşların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi Haberler
65 yaş üstü vatandaşların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi
Dolu otobüsler için ’Organize kötülük’ diyen İmamoğlu’na AK Parti cephesinden yanıt Haberler
Dolu otobüsler için "Organize kötülük" diyen İmamoğlu'na AK Parti cephesinden yanıt
Vatandaşlar, 1000 TL’lik yardım parasını almak için PTT’ye koştu Haberler
Vatandaşlar, 1000 TL'lik yardım parasını almak için PTT'ye koştu
BOTAŞ’ın bağış için işçiye attığı kesinti mesajı tartışma yarattı Haberler
BOTAŞ'ın bağış için işçiye attığı kesinti mesajı tartışma yarattı
Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı! Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor Haberler
Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı! Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor
Bakkaldan ilginç korona önlemi! Siparişleri sopa ile uzatıyor Haberler
Bakkaldan ilginç korona önlemi! Siparişleri sopa ile uzatıyor

Son Dakika Güncel Haberleri

12:14: Maçka Belediye Başkanı Koçhan'dan ateş ölçer ve maskeli pazar denetimi - Haber 12:13: YÖK'ten üniversite öğrencileri için kayıt dondurma ve erteleme hakkı - Haber 12:13: Rusya'dan ABD'ye tıbbi ekipman yardımı - Haber 12:13: KİTAPÇILARA GELEMEYENLER, İNTERNETTEN ALIŞVERİŞE YÖNELDİ - Haber 12:13: KARANTİNADAN ÇIKANLARIN BİLET TEPKİSİ - Haber 12:02: Kıvanç Tatlıtuğ: Ben gayet iyiyim ve test sonucumu bekliyorum - Haber 11:58: Son Dakika: Diyanet: Milli Dayanışma Kampanyası'nda zekat vermek caizdir - Haber 11:50: Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sahip olduğu araçların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi - Ekonomi 11:33: Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı: Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor - Haber 11:27: BOTAŞ'ın Milli Dayanışma Kampanyası için çalışan maaşlarından kesinti yapacak olması tartışma yarattı - Haber 11:25: İstanbul'da vatandaşlar, 1000 TL'lik sosyal yardım parasını almak için PTT'ye akın etti - Haber 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz - Haber