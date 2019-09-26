Haberler » Güncel » Haber

Emine öğretmenin okulunda yas

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde görev yaptığı okulda ders işlediği sırada kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Emine Neslihan Ölmez'in okulunda yas var. Emine öğretmenin öğrencileri evlerine gönderilirken, sınıfı boş kaldı.

26.09.2019 16:00Emine öğretmenin okulunda yas
ANTALYA'nın Kepez ilçesinde görev yaptığı okulda ders işlediği sırada kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Emine Neslihan Ölmez'in okulunda yas var. Emine öğretmenin öğrencileri evlerine gönderilirken, sınıfı boş kaldı.
Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi'ndeki İrenoğulları Şehit Atila Nizam İlkokulu 4- E sınıfı öğretmeni Emine Neslihan Ölmez, dün saat 11.30 sıralarında ders sırasında rahatsızlandı. Bunun üzerine öğrenciler okul yetkililerine haber verdi. Öğretmenler Emine Neslihan Ölmez'i hemen başka bir odaya alarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Emine öğretmen, ambulansla götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.
İlk muayeneye göre kalp krizi geçirdiği ve buna bağlı yaşamını yitirdiği tespit edilen Emine Neslihan Ölmez'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
ÖĞRENCİLER EVE GÖNDERİLDİ
Okul yönetimi, Emine öğretmenin öğrencilerini evlerine gönderdi. Öğrenciler olmadığı için Emine öğretmenin sınıfında ders işlenmedi. Emine Neslihan Ölmez'in cenazesi Kepez ilçesi Varsak Mezarlığı'nda toprağa verilecek.



Kalp Krizi, Kepez, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:31 -İsrail Askerleri 14 Yaşındaki Çocuğu Vurmasının Ardından Mescidi Aksa'nın Kapılarını Kapattı
18:31 KKTC Başbakanı Tatar'dan İstanbul'daki deprem dolayısı geçmiş olsun mesajı
18:31 'Kıran' operasyonlarında terör hedefleri ateş altında -3
18:30 Salı günkü deprem sonrası "Endişeliyim" diyen Prof. Dr. Naci Görür'den yeni açıklama: Risk daha da artmış olabilir
18:30 Avcılar Belediye Başkanı Hançerli, depreme ilişkin açıklamalarda bulundu
18:30 'Kıran' operasyonlarında terör hedefleri ateş altında -2
18:30 Avcılar'da minarenin devrilme anı kamerada