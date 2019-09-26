Emine öğretmenin okulunda yas (2)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Antalya'nın Kepez ilçesinde görev yaptığı okulda ders işlediği sırada kalp krizi sonucu yaşamını yitiren bir çocuk annesi Emine Neslihan Ölmez (45) için Uncalı Mezarlığı Camii'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldırım Solak, annesi Beyhan Ölmez, kızı Yaren Güleç (14), eski eşi Selçuk Güleç, okulunda görevli öğretmen arkadaşları, veliler ve yakınları katıldı.

Anne Beyhan ve kızı Yaren Güleç, sarılarak birbirlerini teselli etti.Tören sırasında anne Beyhan Ölmez, kızı Yaren Güleç ve eski eşi Selçuk Güleç, ayakta durmakta güçlük çekti. Beyhan Ölmez ve torunu, Emine öğretmenin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının adından Emine Neslihan Ölmez'in cenazesi Kepez ilçesi Varsak Mezarlığı'nda toprağa verildi.