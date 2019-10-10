Emine sabancı kamışlı: en önemli çözüm birbirini anlayabilmek

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı, genç kuşaklara yönelik sosyal sorumluluk projelerinin önemine dikkat çekerek, "Bir kere en önemli çözüm birbirini anlayabilmek" dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) tarafından ilk defa düzenlenen ve Yapı Kredi Bankası sponsorluğunda gerçekleşen BUKSS'19'da "Dünyayı Kurtaracak Kahramanlar Aranıyor," "İş Dünyasında Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Bakışı," "Kadının Güçlendirilmesi Neden Önemli?" ve "Proje mi? Sosyal Etki mi?" başlıklar ele alındı.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi'nin konuşmacılarından olan Emine Sabancı Kamışlı, DHA'nın "İş dünyasında, yeni kuşaklara uygun çalışma ortamları oluşturulup, oluşturlmadığına" ilişkin sorusunu şöyle yanıtladı:

"Bir kere en önemli çözüm birbirini anlayabilmek. Bana soruyorlar ne yapacağız bu v,y,z,x kuşağını diye.

"Ben de diyorum ki ilk başta, 'eyvah ne yapacağız' diyordum, sonra onları tanıdıkça, o gençlerle çalıştıkça; onların hayallerinin ve beklentilerinin benimkinden, bizim yaş grubumuzdan çok farklı olduğunu anladıkça, 'evet' dedim, biz bunları anlamak durumundayız, gelecek onların, onların hayallerine de saygı duymak zorundayız.

"Dolayısıyla, biz kendi bünyemizde zaten kurumsal kimliğimiz konuşmaya açık, birbirini, dinlemeye açık olduğu için x, y, z bilmem ne kuşağı değil, herkes insan birbirini yeter ki anlayabil; yeter ki birbirini dinleyebil ve anlayabil.

"Dolayısıyla evet çok büyük bir gap (ayrılık, farklılık) var yani düşünebiliyor musunuz ben kaç yaşındaydım ilk bilgisayar kullanmaya başladım, benim çocuğum bilgisayar modeminin içine doldu neredeyse anlatabiliyor muyum ?

"Benim gap etmek zorunda kaldığım, onun birdenbire geldiği yer ama bu arada beni de onun anlaması zor.

"Dolayısıyla bizim yapmamız gereken dinlemeyi bilirsek çünkü v,x vb.kuşağı… onları da biz yetiştirdik, bizlerin çocukları torunları neyse, dolayısıyla burada en önemli şey dinleme kapasitesi.

"Lafını kesmeden birini dinle, anlamaya çalış her zaman ben haklı olamam, bunu kabul et."