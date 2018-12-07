Emine Şenlikoğlu Konferansı İlgi Gördü

07 Aralık 2018 Cuma 14:20



07 Aralık 2018 Cuma 14:20

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Viranşehir'de düzenlenen yazar Emine Şenlikoğlu Özkan ile 'Çağ bizden ne bekliyor' konulu söyleşi kadınların yoğun ilgisini gördü.Viranşehir Belediyesi Kültür Merkezi salonunda gerçekleştirilen konferansta Viranşehirli kadınlarla bir araya gelen Şenlikoğlu, bilgi ve tecrübelerini paylaşarak çağın gerektirdiklerini anlattı. Özellikle küçük yaştaki çocukların eğitimine özen göstermek gerektiğini belirten Şenlikoğlu,"İslam'i tabana aykırı düşünceleri benimsetmek isteyenler var. Bizlerin de küçük yaşlardaki çocuklarımızı düzgün bir şekilde eğiterek yarınlara hazırlamamız lazım" dediYoğun bir katılımın olduğu konferans iki saat sürerek bilinçli bir toplumun nasıl olması konuları görüşüldü. Ardından soru cevap şeklinde geçen konferansta gençler Şenlikoğlu'nun kitaplarını imzalatma imkanı buldu. - ŞANLIURFA