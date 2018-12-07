Emine Şenlikoğlu, Viranşehir'de Söyleşiye Katıldı

Yazar Emine Şenlikoğlu
, Şanlıurfa
Büyükşehir Belediyesi tarafından Viranşehir
ilçesinde düzenlenen "Çağ bizden ne bekliyor" konulu söyleşi programının konuğu oldu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Viranşehir Belediyesi
Kültür Merkezi Salonunda "Çağ bizden ne bekliyor" konusu söyleşi programı düzenlendi.
Yazar Emine Şenlikoğlu'nun katıldığı program yoğun ilgi gördü.
Çocukların en iyi şekilde eğitilerek yarınlara hazırlanmaları gerektiğini anlatan Şenlikoğlu, program sonunda katılımcıların sorularını cevaplandırdı.
07 Aralık 2018 Cuma 16:02