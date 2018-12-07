07 Aralık 2018, 16:02
»»

Emine Şenlikoğlu, Viranşehir'de Söyleşiye Katıldı

Emine Şenlikoğlu, Viranşehir

Yazar Emine Şenlikoğlu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Viranşehir ilçesinde düzenlenen "Çağ bizden ne bekliyor" konulu söyleşi programının konuğu oldu.

Yazar Emine Şenlikoğlu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Viranşehir ilçesinde düzenlenen "Çağ bizden ne bekliyor" konulu söyleşi programının konuğu oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Viranşehir Belediyesi Kültür Merkezi Salonunda "Çağ bizden ne bekliyor" konusu söyleşi programı düzenlendi.

Yazar Emine Şenlikoğlu'nun katıldığı program yoğun ilgi gördü.

Çocukların en iyi şekilde eğitilerek yarınlara hazırlanmaları gerektiğini anlatan Şenlikoğlu, program sonunda katılımcıların sorularını cevaplandırdı.
07 Aralık 2018 Cuma 16:02