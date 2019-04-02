Emine Şermin Bıyıklı Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KARS SELİM belediye başkan adayı olan Emine Şermin Bıyıklı isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KARS SELİM ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Emine Şermin Bıyıklı isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KARS SELİM adayı Emine Şermin Bıyıklı kimdir? BTP KARS SELİM adayı Emine Şermin Bıyıklı yüzde kaç oy aldı?

Emine Şermin Bıyıklı Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KARS SELİM belediye başkan adayı olarak gösterilen Emine Şermin Bıyıklı SELİM ilçesinde % 0,27 oranında oy almıştır. SELİM ilçesinde % 0,27 oranında oy olan Emine Şermin Bıyıklı adlı BTP adayı toplamda 8 adet oy sayısına ulaştı.

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