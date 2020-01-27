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Emine Teyze'den vefa örneği

Yağlıdere Belediyesi öncülüğünde Elazığ'daki depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasına 80 yaşındaki Emine Bolat da kendi imkanlarıyla hazırladığı gıda kolisiyle destek oldu.

27.01.2020 16:20 | Son Güncelleme: 27.01.2020 16:26Emine Teyze'den vefa örneği
Belediyesi öncülüğünde 'daki depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasına 80 yaşındaki Emine da kendi imkanlarıyla hazırladığı gıda kolisiyle destek oldu.
Belediye tarafından kent meydanında Elazığlı depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı.
Kampanyaya katılan Emine Bolat, kendi imkanlarıyla gıda paketlerinden hazırladığı koliyi sırtında taşıyarak toplama merkezine teslim etti.
Bolat, gazetecilere yaptığı açıklamada, Elazığ halkına "geçmiş olsun" dileğinde bulunarak, "Depremde hayatını kaybedenlere çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin. Mağdur olan kişilere ilçede yardım kampanyası başladığını anonstan duydum. Ben de çorbada bir tuzum olsun istedim." dedi.

Yağlıdere, Elazığ, Bolat, Güncel

Kaynak: AA

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