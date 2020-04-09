Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Emine Teyze, maaşını kampanyaya bağışladı

Emine Teyze, maaşını kampanyaya bağışladıSAKARYA'nın Akyazı ilçesinde yaşayan Emine Gündoğdu (82), emekli maaşı ve bayram ikramiyesini getiren jandarmaya teşekkür ederek, maaşını ve ikramiyesini 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.

09.04.2020 15:11 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:11
Emine Teyze, maaşını kampanyaya bağışladı

Emine Teyze, maaşını kampanyaya bağışladı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde yaşayan Emine Gündoğdu (82), emekli maaşı ve bayram ikramiyesini getiren jandarmaya teşekkür ederek, maaşını ve ikramiyesini 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.

Akyazı Kuzuluk Topçusırtı Mahallesi'nde yaşayan Emine Gündoğdu ve İsmail Gündoğdu (83) çiftine jandarma ekibi bayram ikramiyesi ve maaşlarını getirdi. Emine Gündoğdu, maaş ve bayram ikramiyesini jandarmalara teslim ederek, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı. Maaş teslimi sırasında jandarma ekiplerine eşlik eden Topçusırtı Mahallesi Muhtarı Osman Boğaz, aileye teşekkür etti. Muhtar Osman Boğaz, "65 yaş üzeri ve engelli vatandaşlarımızın maaşlarını jandarma ekipleriyle dağıtırken yaşadık bu olayı. Yaşlı çiftimizin evine yaşlılık maaşlarını ve bayram ikramiyelerini vermeye gittiğimizde yaşlı amcaya 535 TL maaşını verdik, teyzeye bin 535 TL ikramiyesi ve maaşını vermek istediğimizde bize, 'Evlatlarım ben bu maaşımı ve ikramiyeyi 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışlamak istiyorum' dedi. Peki teyze siz 535 TL ile nasıl geçineceksiniz diye sorunca 'Sizler varsınız, yardımcı olursunuz' dedi." diye konuştu.

535 TL'lik yaşlılık maaşı ve bin TL'lik ikramiyeyi 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışlayan 4 çocuk annesi Emine Gündoğdu, "Maaşımı almadım. Maaşımı jandarmaya verdim, yardım da getirmeyin bana dedim çünkü damadım bana destek oluyor dedim. Ben depremde bile göç ettiğimde çalışmaya ara vermedim. Fındık zamanına kadar çapa yaptım, sonra fındığa gittim. Ben alma tarafında değilim, verme tarafında olmaya çalışıyorum." dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Gündoğdu, Akyazı, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Berfin, Erdoğan’ın da ’Namussuz’ dediği asitli saldırganı affetti Haberler
Berfin, Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
ABD’den Türkiye’ye sağlık malzemeleri için takas önerisi Haberler
ABD'den Türkiye'ye sağlık malzemeleri için takas önerisi
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım Haberler
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım
F.Bahçe’de, indirim talebine olumlu yanıt veren ilk isim ortaya çıktı Haberler
F.Bahçe'de, indirim talebine olumlu yanıt veren ilk isim ortaya çıktı
Haberler ›› Güncel ››Emine Teyze, maaşını kampanyaya bağışladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:38: Bayburt'ta vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı - Haber 16:36: İskenderun sahili, sokak hayvanlarına kaldı - Haber 16:36: Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü - Haber 16:36: Manisa Valisi Ahmet Deniz, 5 maaşını "Milli Dayanışmaya" bağışlayan gaziye teşekkür etti - Haber 16:35: Pandemi izolasyon takip uygulaması başladı - Haber 16:13: Son dakika: Berfin Özek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti - Haber 15:44: İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle 20 yaş altındaki engelli bireylerin sokağa çıkmasına izin verdi - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler