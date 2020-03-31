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Emine teyze, tavuklarının yemi bitince belediye başkanını aradı

Büyükçekmece'de korona virüs salgını ile mücadele kapsamında evinden çıkamayan 76 yaşındaki Emine teyzenin tavukları için verdiği yem siparişini temin eden Büyükçekmece Belediyesi ekipleri, bir çuval tavuk yemini yaşlı kadına teslim etti.

31.03.2020 12:33 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:35
Emine teyze, tavuklarının yemi bitince belediye başkanını aradı
Büyükçekmece 'de korona virüs salgını ile mücadele kapsamında evinden çıkamayan 76 yaşındaki Emine teyzenin tavukları için verdiği yem siparişini temin eden Büyükçekmece Belediyesi ekipleri, bir çuval tavuk yemini yaşlı kadına teslim etti.

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinden çıkamayan Emine teyze, tek geçim kaynağı olan tavuklarının yemi bitince çareyi belediye başkanı Dr. Hasan Akgün'ü aramakta buldu. Emine teyze ile telefonda görüşen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne acilen yem alınması talimatını verince yaşlı kadının tavukları da aç kalmaktan kurtuldu.

"Ona seve seve yumurta verebilirim"

Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'e teşekkür eden Emine teyze, yaşadıklarını şu şekilde anlattı: "Geziye gittiğimizde telefon numarasını vermişti. Ne ihtiyacınız varsa beni arayın diye. Belediye başkanımdan istedim o da bana yem getirdi. Ben de ona seve seve yumurta verebilirim. Ne zaman isterse. Komşulardan bulamadım dışarı çıkma yasağı vardı. Yalnız olduğum için kimseye bir şey yapamadım. Kimsede de olmadığı için size müracaat etmek istedim dedim. "Senin ihtiyacını görürüz" dedi bana. Dünde getirdiler." - İSTANBUL
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Kaynak: İHA

Etiketler: Büyükçekmece, Hasan Akgün, Güncel
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