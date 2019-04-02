Emine Ulupınar Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde MHP Zonguldak Kozlu belediye başkan adayı olan Emine Ulupınar isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. Zonguldak Kozlu ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Emine Ulupınar isimli MHP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde MHP Zonguldak Kozlu adayı Emine Ulupınar kimdir? MHP Zonguldak Kozlu adayı Emine Ulupınar yüzde kaç oy aldı?

Emine Ulupınar Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde MHP Zonguldak Kozlu belediye başkan adayı olarak gösterilen Emine Ulupınar Kozlu ilçesinde % 4,62 oranında oy almıştır. Kozlu ilçesinde % 4,62 oranında oy olan Emine Ulupınar adlı MHP adayı toplamda 1.028 adet oy sayısına ulaştı.

Emine Ulupınar Kimdir?

Emine Ulupınar, yılında Kozlu'da doğdu. Emekli memur olan Ulupınar, 1 çocuk annesi

Zonguldak Kozlu ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.