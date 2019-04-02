Emine Yıldız 2 Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP BURDUR TEFENNİ belediye başkan adayı olan Emine Yıldız 2 isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. BURDUR TEFENNİ ilçesinde toplam 4 aday ile yarışan Emine Yıldız 2 isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP BURDUR TEFENNİ adayı Emine Yıldız 2 kimdir? BTP BURDUR TEFENNİ adayı Emine Yıldız 2 yüzde kaç oy aldı?

Emine Yıldız 2 Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP BURDUR TEFENNİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Emine Yıldız 2 TEFENNİ ilçesinde % 0,36 oranında oy almıştır. TEFENNİ ilçesinde % 0,36 oranında oy olan Emine Yıldız 2 adlı BTP adayı toplamda 14 adet oy sayısına ulaştı.

BURDUR TEFENNİ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.