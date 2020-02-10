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Eminem, 17 yıl önce Oscar Töreni'nde okuyamadığı şarkısını bu yıl sansürsüz şekilde söyledi

2003 yılında En İyi Şarkı Oscarı'nı kazanan Lose Yourself'i sansürsüz bir şekilde söylemesine izin verilmeyen Eminem, 17 yıl sonra şarkıyı Oscar Ödül Töreni'nde sansürsüz şekilde okudu.

10.02.2020 09:46 | Son Güncelleme: 10.02.2020 11:32

Dünyaca ünlü rapçi , 2003 yılında ödül kazandığı hale sansürsüz şekilde okumasına izin verilmeyen Lose Yourself şarkısını 17 yıl sonra Oscar Ödül Töreni'nde okudu.

ŞARKISINI SANSÜRSÜZ OKUMAYI REDDETTİ

Eminem'in hayatından izler taşıyan 8 Mil – 8 Mile, 2002 yılında vizyona girdi ve sinemaseverler tarafından beğeniyle karşılandı. Eminem'in aynı zamanda başrolünde de yer aldığı film kendini ispatlamak isteyen genç bir rapçinin hikâyesinin başarıyla beyazperdeye taşırken, şarkıları ve müzikleriyle de sinemaseverlerin takdirini topladı. 8 Mile'da yer alan en unutulmaz şarkı olan Lose Yourself, 2003 yılında En İyi Şarkı Oscarı'nın sahibi oldu.

Ancak ödüle layık görülen Eminem'in şarkısının sansürsüz şekilde törende seslendirilmesine izin verilmedi. Ünlü rapçi de bu yasak karşısında şarkısını sansürsüz halde okumayı reddetti ve törene katılmadı. Ödülü şarkıda imzası bulunan bir diğer isim olan Luis Resto kabul etti.

17 YIL SONRA SANSÜRSÜZ OKUDU

Film Loverss'ta yer alan habere göre: Bu sabaha karşı Oscar Ödül Töreni'nde büyük bir sürprize imza atarak sahneye çıkan Eminem, Lose Yourself şarkısını 17 yıl sonra sansürsüz şekilde okudu. Eminem'in sansürsüz okuduğu şarkısının bazı yerleri Oscar Ödül Töreni'nin Amerika'daki yayımcısı olan ABC kanalı tarafından biplendi.

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Eminem, 17 yıl önce Oscar Töreni'nde okuyamadığı şarkısını bu yıl sansürsüz şekilde söyledi

Eminem, Magazin, Dünya


HABER YORUMLARI (2)
PABLO:harika bir adam ya.
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RÜKNETTİN DEDE:Sakaryalı hatun,Kır çiçeğim nerdesin::)))))))
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