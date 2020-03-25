Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Eminevim'de çekilişler alınan tedbirlerle aksamadan devam edecek - Ekonomi

Eminevim'de çekilişler alınan tedbirlerle aksamadan devam edecek

Eminevim, koronavirüse karşı alınan tedbirlerle hizmetlerinin aksama yaşanmadan devam ettiğini duyurdu.

25.03.2020 10:34 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:34
Eminevim'de çekilişler alınan tedbirlerle aksamadan devam edecek
Eminevim, koronavirüse karşı alınan tedbirlerle hizmetlerinin aksama yaşanmadan devam ettiğini duyurdu.
Eminevim'den yapılan açıklamada, koronavirüse karşı alınan önlemlerle hizmetlerin sürdürüldüğü belirtilerek, İstanbul 'da her ay yoğun bir katılımla düzenlenen çekiliş organizasyonlarının tedbir kapsamında katılımcılar olmadan noter huzurunda düzenlenmeye devam ettiği bildirildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Son dönemlerde dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de etkisini sürdüren koronavirüs salgınına karşı çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve toplum sağlığının korunması adına aldığımız tedbirleri uygulayarak hizmetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda pek çok önlem aldık. Bunlardan biri de 29 yıldır yoğun bir katılımla düzenlediğimiz çekiliş organizasyonlarımızın katılımcılar olmadan gerçekleştirilmesi oldu. Her ay sonunda gerçekleştirdiğimiz, evine ve aracına kavuşacak talihlilerin, katılımcılar ve noter huzurunda belirlendiği çekiliş organizasyonlarımız, geçici bir süreliğine katılımcı olmadan düzenlenmeye devam edecek. Risklere karışı alınan önlemler süresince müşterilerimiz, noter huzurunda yapılan çekilişleri sosyal medya hesaplarımızdan canlı olarak takip edebilecek.

Müşterilerimizin hiçbir kesinti yaşanmadan hizmet alabilmelerini kolaylaştırmayı ve salgına karşı Türkiye 'nin ekonomik istikrarının korunmasını hedeflediğimiz bu sürecin, ihtiyaç durumunda yeni tedbirler de devreye alınarak el birliğiyle üstesinden gelineceğine inanıyoruz."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : İstanbul, Türkiye, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Koronaya karşı paraları virüsten temizleyen esnaftan ilginç çözüm Ekonomi
Koronaya karşı paraları virüsten temizleyen esnaftan ilginç çözüm
Fırıncıdan alkışlanacak hareket! Korona nedeniyle yaptığı ’Helal olsun’ dedirtti Ekonomi
Fırıncıdan alkışlanacak hareket! Korona nedeniyle yaptığı "Helal olsun" dedirtti
Dolar güne kaç liradan başladı? İşte son durum Ekonomi
Dolar güne kaç liradan başladı? İşte son durum
Bağışıklık sistemi için birebir! Kilosu 150 liradan satılıyor Ekonomi
Bağışıklık sistemi için birebir! Kilosu 150 liradan satılıyor
Bu ürünlerin yerli üretiminde işletme başına 6 milyon TL destek verilecek Ekonomi
Bu ürünlerin yerli üretiminde işletme başına 6 milyon TL destek verilecek
Korona tedbirleri kapsamında 3 üründeki gümrük vergileri kaldırıldı Ekonomi
Korona tedbirleri kapsamında 3 üründeki gümrük vergileri kaldırıldı
Karar yürürlüğe girdi! En düşük emekli maaşının ücreti belli oldu Ekonomi
Karar yürürlüğe girdi! En düşük emekli maaşının ücreti belli oldu
21.00’den sonra alışveriş yapmak isteyenler dikkat! Sadece orası açık Ekonomi
21.00'den sonra alışveriş yapmak isteyenler dikkat! Sadece orası açık

Son Dakika Ekonomi Haberleri

11:18: Altın fiyatları koronavirüs salgınıyla sert dalgalandı - Ekonomi 11:17: Fed'in sınırsız desteğinin etkileri ne olacak? - Ekonomi 11:14: Turkcell'den sağlık çalışanlarına bol GB'lı teşekkür alkışı - Ekonomi 11:12: Kaşıkçı cinayetinde 18 sanık hakkında iddianame düzenlendi - Ekonomi 11:10: TŞOF Başkanı Apaydın: "Motorine hatırı sayılır bir indirim yapılmalı" - Ekonomi 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın - Haberler 10:13: Son dakika: Bu ürünlerin yerli üretiminde işletme başına 6 milyon TL destek verilecek - Ekonomi 10:04: Tekirdağlı esnaf, koronavirüs nedeniyle paraları ütüleyip virüsten temizliyor - Ekonomi 09:58: Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum - Ekonomi 09:38: Son Dakika: Tek kullanımlık maske, solunum cihazları ve etil alkol de gümrük vergileri kaldırıldı - Ekonomi 09:26: Tepki çeken 'sokak hayvanlarından virüs bulaşabilir' anonsu, Müftülük tarafından telafi edildi - Haber 09:25: Akaryakıt istasyonlarının marketleri 21.00'den sonra açık olacak - Ekonomi