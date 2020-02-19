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Eminevim'den BB Erzurumspor'a şampiyonluk primi vaadi

Eminevim, BB Erzurumspor'a Süper Lig yolunda destek olmak amacıyla, şampiyonluk olması halinde prim vereceğini açıkladı.

19.02.2020 14:42 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:42Eminevim'den BB Erzurumspor'a şampiyonluk primi vaadi
Eminevim, BB Erzurumspor'a Süper Lig yolunda destek olmak amacıyla, şampiyonluk olması halinde prim vereceğini açıkladı.
Eminevim'den yapılan açıklamaya göre, 1. lig ekiplerinden BB Erzurumspor'a şampiyon olması durumunda sponsorluğa ek 300 bin TL prim verilecek.
Eminevim'in desteğiyle sezon boyunca başarılı bir mücadele veren ve adım adım liderliğe yürüyen mavi beyazlı ekip, 1. lig şampiyonluğunu kazanarak Süper Lig'e çıkması halinde şampiyonluk priminin de sahibi olacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Erzurumspor Kulüp Başkanı Hüseyin Üneş, Eminevim'e teşekkür ederek Erzurumspor'un şampiyonluğa odaklandığını ve Süper Lig'e çıkmak için gereken her türlü çabanın verileceğini belirtti.
Üneş, kulübün göğüs sponsorluğunu üstlenen Eminevim'in açıkladığı şampiyonluk priminin kritik Bursaspor öncesi oyuncuların moral ve motivasyonunu artırdığını ifade etti.

Erzurumspor Kulübü, prim, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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