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Eminevim'den Boluspor'a sponsorluk desteği

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, Eminevim firmasıyla bir yıllık göğüs ve stat reklamı konusunda anlaşmaya vardı.

18.09.2019 13:20Eminevim'den Boluspor'a sponsorluk desteği
TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, Eminevim firmasıyla bir yıllık göğüs ve stat reklamı konusunda anlaşmaya vardı.
Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eminevim firması ile üç yıldır görüştüklerini belirtti.
Bu sene firmayla isim hakkının gündemlerinde olduğuna değinen Çarıkcı, "Türkiye'nin mali yapısından dolayı da böyle bir düşünce olmadı. Eminevim firmasıyla Boluspor'a göğüs ve stat reklamı konusunda bir yıllık sponsorluk anlaşması yaptık. Perşembe günü de bunun anlaşmasını gerçekleştireceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Boluspor Kulübü yarın kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde Eminevim ile sponsorluk anlaşması imzalayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Boluspor, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

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