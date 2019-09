Eminevim'e istihdam ve ekonomiye katkı ödülü

Eminevim, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen BY Protokol dergisi ödülleri töreninde "İstihdam ve Ülke Ekonomisine Katkı" ödülüne layık görüldü.Eminevim'den yapılan açıklamaya göre, BY Protokol dergisi ödül töreni, Bera Ankara Otel'de gerçekleşti.Farklı sektörlerden yılın "en"lerinin seçildiği ödül töreninde, finans kategorisinde Eminevim ödüle layık bulundu. Törende "İstihdam ve Ülke Ekonomisine Katkı" ödülünü Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün adına Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Mustafa Kemal Daldal aldı.Açıklamada görüşlerine yer verilen Mustafa Kemal Daldal, istihdam ve ekonomiye katkı sunmaya devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:"Emin Grup olarak istihdama katkı sunmak için başlattığımız 500 Kişilik İstihdam Projesi ile 300'e yakın kişiyi iş sahibi yaptık. Aynı zamanda Genç İstihdam Projesi'ni de başlatarak üniversite öğrencilerine bünyemizde yer açtık. Onları da iş dünyasıyla tanıştırmak ve ilk adımı atmalarını sağlamak için yeni fırsatlar sunduk. Ülke ekonomisine katkı sağlamak için Elbirliği Sistemi ile aylık 250 milyon TL nakit akış sağlayarak durgunluğunu koruyan piyasaya can suyu oluyoruz. Her anlamda ülkesinin yanında, milli ve yerli bir finansman modelinin kurucusu olarak artık Türkiye'deki liderliğimizi sürdürmek ve inovatif bir bakış açısıyla kurduğumuz Elbirliği Sistemi'ni global alana taşıyarak dünyada kabul edilen bir finansal çözüm modeli olmayı hedefliyoruz."