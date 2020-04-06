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Eminevim görüntülü hizmet vermeye başladı

Türkiye genelinde 120 şubeyle hizmet veren faizsiz Elbirliği Sistemi'nin kurucusu Eminevim, ev sahibi olmak isteyen milyonlarca kişi için yeni bir hizmet modelini hayat geçirdi ve görüntülü şubeyle ev sahibi olma dönemini başlattı.

06.04.2020 11:05 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:05
Eminevim görüntülü hizmet vermeye başladı
Türkiye genelinde 120 şubeyle hizmet veren faizsiz Elbirliği Sistemi'nin kurucusu Eminevim, ev sahibi olmak isteyen milyonlarca kişi için yeni bir hizmet modelini hayat geçirdi ve görüntülü şubeyle ev sahibi olma dönemini başlattı.
Ev sahibi olmak isteyenler için fiziksel mesafeler artık ortadan kalkıyor. Faizsiz Elbirliği Sistemi'yle Türkiye'nin 120 farklı noktasında hizmet veren Eminevim, sektördeki yeniliklerine bir yenisini daha ekleyerek ilk kez görüntülü hizmet modeliyle ev ve araç sahibi yapacak. Kişilerin bulunduğu yerden müşteri temsilcisiyle canlı olarak görüşme imkanı sunan görüntülü şubenin, özellikle Koronavirüs salgını nedeniyle ev alma planlarını ertelemek istemeyenlere iyi bir çözüm sunduğunu belirten Emin Grup İcra Kurulu Başkanı Sefa Üstün, hayata geçen projeyle kesintisiz hizmetin sürmesi ve ekonomik istikrarın korunmasının amaçlandığını dile getirdi.
EV ALMAK İSTEYENLERİN HİZMETE ERİŞİMİ KOLAYLAŞTI
Sektörde bir ilk olarak, önemli bir teknolojik yatırımla hayata geçen görüntülü şubenin, ev almak isteyenler için hizmete erişimini kolaylaştırdığını belirten Sefa Üstün, şöyle konuştu: "Yaşanan salgın nedeniyle ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Biz, iş dünyasının temsilcileri olarak devletimizin bu süreçte aldığı tedbirlere riayet ederek, müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve toplumun sağlığını koruyarak üretimi sürdürmeye, ülke ekonomisinin istikrarını sürdürmeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve taleplerini karşılama noktasında duyduğumuz sorumluluğu yerine getirmek için inovatif bir çözüm olan Görüntülü Şube hizmetini hayata geçirdik. Devletimizin ilgili kurumlarının yaptığı evde kal çağrılarına destek olmak adına şirketimizin bilgi teknoloji ekibimiz ve yazılım mühendislerimizin alt yapısını oluşturduğu Görüntülü Şubemizle, kesintisiz hizmeti sağlayarak, küçük birikimlerle ev sahibi olmak isteyenlere çözüm sunacağız. Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamayan, şubelerimize gelemeyen müşterilerimiz, hayata geçirdiğimiz bu önemli yatırımla bulundukları yerden kolayca hizmet alabilecek."
KESİNTİSİZ HİZMETE 29 YILLIK TECRÜBEYLE DEVAM EDİYORUZ
Ülke olarak salgına karşı yürütülen bu mücadeleye 29 yılın verdiği tecrübelere dayanarak hizmetlerde hiçbir kesinti yaşamadan devam ettiklerini vurgulayan Üstün, "Birliğimizi koruyarak, elbirliğiyle mücadelemiz sürerken 29 yılı aşkın tecrübeyle bugüne kadar olduğu gibi müşterilerimizin hizmeti kesintisiz almalarını sağlıyoruz. Deneyimlerimizden ve tecrübelerimizden de yararlanarak müşterilerimizin ihtiyaçlarını inovatif çözümlerle gidermeye ve yaşanan salgına karşı Türkiye'nin ekonomik istikrarının korunmasına katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Güncel
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