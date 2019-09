Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, "Emlak sektöründe Eminevim sınav verdi ve kendini kabul ettirdi." dedi.

Üstün, Boluspor ile sponsorluk anlaşması için geldiği Bolu'da gazetecilere açıklamada bulundu.

Ev sahibi olmak ve yuva kurmanın herkesin, her ailenin ve her gencin arzusu olduğunu dile getiren Üstün, kendilerinin hem emlak hem de otomobil sektöründe el birliğiyle maliyetleri düşük tutarak, insanların ulaşabileceği bir sistemi halkın hizmetine sunduklarını söyledi.

Üstün, Türkiye'de genelinde bulunan 105 şubede bin 500'ün üzerinde çalışan ile bu sistemi halka tanıtmaya çalıştıklarını kaydetti.

"Eminevim piyasalara can suyu oldu"

Türkiye'de faizler yüksek olduğu ve inşaatlardan satış olmadığı için vatandaşın ev ve konut alamadığını anlatan Üstün, "Böyle bir dönemde Eminevim piyasaya can suyu oldu. Birçok tapu dairelerinde Eminevim'in haricinde çok az işlem yapıyoruz diyorlar. Bu da şunu gösteriyor ki, biz topluma Türkiye'nin müteahhitlerine, ev satanlara bir can suyu oluyoruz. 2018 ve 2019'da hakikaten değerimiz anlaşıldı. Faizlerin yüksek döneminde inşaat sektörünü harekete geçirdik. Otomobil sektörünün durgunluğunda otomobil sektörünü harekete geçirdik." şeklinde konuştu.

Üstün, hem emlak hem de otomotiv sektörlerinde kendilerini topluma ve piyasaya kabul ettirdiklerinin de altını çizerek, "Bu bizim Anadolu kültüründen gelen el birliği sistemi. Bu sistemi 30 yıldır uyguluyoruz. İlk uygulamaya başladığımızdan bugüne kadar 125-130 bin kişiyi ev ve otomobil sahibi yaptık. ve yapmaya devam edeceğiz. Biz mutluyuz." dedi.

"Ağustos'ta nisan ayındaki hasılatımızın yüzde 100 üzerine çıktık"

"Emlak sektöründe Eminevim hakikaten sınav verdi ve kendini kabul ettirdi." diyen Üstün, yıl içindeki büyüme rakamları hakkında da bilgiler vererek, şöyle konuştu:

"Biz Ağustos'ta nisan ayındaki hasılatımızın yüzde 100 üzerine çıktık. Bu da bizim bu sene yüzde 100'lük bir büyüme yaptığımızı gösteriyor. 500'ye yakın yeni personel aldık. Bu personellere iş ve istihdam sağlıyoruz. Ülkemizin kalkınması için Eminevim ve Eminotomotiv hem diğer sektörlerle, hem tarımda, hem enerjide, hem inşaatta, hem de hayvancılıkta çalışmalar yaparak Türkiye'nin insanına iş ve AŞ temin ediyor."

Üstün, sistemlerinin çok sağlam ve güvenilir olduğuna da vurgu yaparak, "Bizim güçlü olmamızın sebebi şöyle, biz diyelim ki 50 bin kişiye ev verdik. Buradan gelen para ile ikinci bekleyen 50 bin kişinin evini vermiş oluyoruz. Yani çok sağlam giden bir sistem. Sistemi bir terazi gibi kullanıyoruz. Yani çok kuvvetli. O bakımdan finansal yapımız da çok güçlü. Faiz hem dinen mahsurlu, onun haricinde ekonomik olarak almaları mümkün değil bugün faizle. 1 milyon liralık bir evi siz 1,5-2 milyon liraya mal ediyorsunuz. Bu tabii mümkün değil. Biz bunu çok az maliyetlerle, katılım payı ile insanlarımızı ev sahibi yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Daha çok insanların ev ve konut edindirilmesine yönelik bir sistem olan Eminevim'in son yıllarda inşaat sektöründe de faaliyet göstermeye başladığını kaydeden Üstün, bu kapsamda İstanbul'un Yakuplu, Beylikdüzü ve Kurtköy bölgelerinde siteler yaptıklarını ayrıca Erzurum'da 300 dairelik bir proje ile Kurtköy'de 5 yıldızlı otel projelerinin de devam ettiğini anımsattı.

Üstün, ilerleyen dönemde inşaat sektöründe yapabilecekleri projeler ile insanlara daha ekonomik konut üretme noktasında çalışma yaptıklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA