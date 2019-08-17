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Eminönü alt geçidinde bulunan iş yerlerini su bastı

Meteorolojinin uyarılarının ardından başlayan yağış nedeniyle Eminönü'nde bulunan alt geçitteki çarşıyı su bastı.

17.08.2019 15:10 Eminönü alt geçidinde bulunan iş yerlerini su bastı
Meteorolojinin uyarılarının ardından başlayan yağış nedeniyle Eminönü'nde bulunan alt geçitteki çarşıyı su bastı. Bel boyuna kadar çıkan sel suları nedeniyle iş yerlerindeki malzemeler suda yüzdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından İstanbul'da başlayan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle birçok ev ve iş yerini su basarken bazı caddelerde su birikintileri oluştu. Öğle saatlerinden sonra aniden bastıran yağış nedeniyle Eminönü'nde alt geçitte bulunan çarşıyı su bastı. Çarşı içerisinde bulunan vatandaşlar suların dolmaya başlamasıyla birlikte alt geçidi boşaltırken esnaflar ise kepenk kapattı. Yaklaşık bel boyuna kadar çıkan yağmur suları nedeniyle iş yerleri sular altında kalırken malzemeler ise suda yüzdü. Bazı çarşı çalışanları ise elbiseleriyle birlikte suya girerek ürünleri kurtarmaya çalıştı.

Öte yandan ekipler ise suyun boşaltılması için çalışma başlattı. - İSTANBUL

İstanbul, Eminönü, Güncel

Kaynak: İHA

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