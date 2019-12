İmamoğlu: Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy tramvay hattı 2020 sonunda bitecek

Edirnekapı'daki Yol Bakım ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanlığı'nda düzenlenen sunuma katılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yol Bakım ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel'den, İstanbul'daki kış hazırlıklarına yönelik çalışma süreçleri, insan gücü ve iş makinalarına ilişkin bilgi aldı.

Sunumun ardından personelle tanışan İmamoğlu, alanda incelemelerde bulundu. İmamoğlu, daha sonra yapımına Kasım 2016'da başlanan Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy Tramvay Hattı inşaatında incelemelerde bulundu.

Tramvay hattı çalışmalarını 2020 yılında tamamlamak istediklerini ifade eden İmamoğlu, "İyimser konuşursak, yaz sonu. Biraz daha gerçekçi konuşursak, yıl sonu gibi ön görülüyor. Hızlanabiliriz de. Tabii bu finansmanla da ilgili. İçinde bazı teknik hususlar var, arkadaşlarım onlara yoğunlaşıyor" açıklamasını yaptı.

"MELEN BİTSİN"

İmamoğlu, bir gazetecinin "Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun, İstanbul'daki kuraklık açıklamanızdan sonra 'Bir haftadır çalışıyorum, planlarım hazır. Talep edilirse Cumhurbaşkanımızın talimatıyla her türlü desteği veririz. Çözümümüz var.' diye bir açıklaması oldu. Sizin bir talebiniz olacak mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bize bilgi sunmak isterse, bence emre falan gerek yok, kamu hizmeti bu, kapımız açık. Biz de kendisini ararız. İSKİ Genel Müdürüm kendilerini arar, elindeki bilgileri sorar. Varsa bize bir katkısı zevkle de kullanırız. Yani bu ülkede üretilen her fikir, her güzel anlayışa bizim kapımız ardına kadar açıktır. İkinci konu da şunu unutturmayalım, bir Melen sorunu var ortada. Bakın bugün şu an itibari ile bitmesi gereken yıldan, kendi anons ettikleri yıldan 3 yıl geçmiş durumda. Niye bitmedi? Hala bitme şansı yok, çünkü ilave yatırım var. Melen bitsin yani. Biz, 'Hiçbir şey yapılmadı' demedik ki. Yapılan işlere çok teşekkür ediyoruz."