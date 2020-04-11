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Eminönü Meydanı boş kaldı

Eminönü Meydanı boş kaldı İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağı sonrası boş kalan Eminönü Meydan'ı havadan görüntülendi.

11.04.2020 10:38 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:41
Eminönü Meydanı boş kaldı
İSTANBUL - İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağı sonrası boş kalan Eminönü Meydan'ı havadan görüntülendi.
İçişleri Bakanlığı'nın dün akşam yayınladığı genelge kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta saat 00.00 itibariyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağı kapsamında İstanbul en sakin günlerinden birini yaşadı. Her gün binlerce kişinin geldiği, İstanbul'un merkez noktalarından biri olan Eminönü Meydanı boş kaldı. Yasak kapsamında boş kalan meydan havadan görüntülendi. Eminönü Meydanı boş kaldı

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Eminönü Meydanı, Eminönü, Genel
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