EMİNÖNÜ MEYDANI'NDA BAYRAM TELAŞI DEĞİL, DEZENFEKSİYON ÇALIŞMASI VAR

RAMAZAN Bayramı arifesinde bu yıl Eminönü meydanında alışveriş telaşı yerini dezenfeksiyon çalışmalarına bıraktı.

23.05.2020 10:08 | Son Güncelleme: 23.05.2020 10:16
RAMAZAN Bayramı arifesinde bu yıl Eminönü meydanında alışveriş telaşı yerini dezenfeksiyon çalışmalarına bıraktı.
Her bayram öncesi, özellikle de arife günü iğne atsanız yere düşmeyecek Eminönü Meydanı ve Mısır Çarşısı bu yılki Ramazan Bayramı arifesinde boş kaldı. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessiz kalan Mısır Çarşısı'ndaki dükkanların kepenkleri kapalı kaldı.
Eminönü Meydanı'nda ise yalnızca kuş sesleri yankılandı. Öte yandan belediyeye ait 'Yol Dezenfekte Araçları' ve görevliler, boş kalan Tarihi yarımadada dezenfeksiyon çalışması yaptı. EMİNÖNÜ MEYDANI’NDA BAYRAM TELAŞI DEĞİL, DEZENFEKSİYON ÇALIŞMASI VAR

Kaynak: DHA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Eminönü Meydanı, Eminönü, Güncel, Haber

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