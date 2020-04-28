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EMİNÖNÜ MEYDANI'NDA OTOMOBİLİYLE GÜVERCİNLERİ EZDİ

Çok sayıda güvercini ezen cani güvenlik kamerasına yansıdı.

28.04.2020 16:15 | Son Güncelleme: 28.04.2020 16:25
Çok sayıda güvercini ezen cani güvenlik kamerasına yansıdı.
Cemil ÖZDEMİR-Kubilay ÖZEV/- EMİNÖNÜ Meydanı'nda tur atan bir kişi aracını üzerine sürerek onlarca güvercini ezerek öldürdü.
Olay, sabah saatlerinde Eminönü Meydanı'nda yaşandı. Meydanda araç kullanan bir kişi, bir anda direksiyonunu güvercinlerin üzerine kırdı. Hızını kesmeyen sürücü, yem yiyen onlarca güvercini ezdi. Sürücü kaçarken çevredeki esnaf olay yerine koştu. Onlar güvercinin öldüğünü gören çevre esnafı duruma tepki gösterdi.
Ali Güler, "Beyaz bir araç, meydanda kuşların tam karşısına gelecek şekilde döndü. Son sürat kuşların içine girdi ve ezerek geçti. Yaklaşık 20 kuş ezdi. Ben uzak bir mesafedeydim. Buradaki esnafın müdahale etme şansı olmadı. Bastı gitti" dedi.
"Şikayette bulunmak için karakola gittim" diyen Güler, "İşlem yapılabilmesi için güvercinlerin sahipli olması gerektiğini söylediler. Yaptığı canice bir şey ama ruh halini bilemiyoruz. Toplum içinde bu insanla yaşayacağız. Başkalarına zarar vermemesi için tedavi edilmesi, hukuken bir ceza alması gerekiyor " diye konuştu. EMİNÖNÜ MEYDANI’NDA OTOMOBİLİYLE GÜVERCİNLERİ EZDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Eminönü Meydanı, Sabah, Güncel, Haber

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