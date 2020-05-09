EMİNÖNÜ’NDE DİKKAT ÇEKEN KALABALIK

Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Eminönü'ndeki kalabalık dikkat çekti.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Fatih Eminönü Ragıp Gümüşpala Caddesi'nde toplanan kalabalık dikkat çekti. Evsizlerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 30 kişilik grup, Kızılay'ın ihtiyaç sahiplerine dağıttığı yemek yardımını bekledi.

Yemek yardımı bekleyen bir kişi "Kızılay aracının dağıtacağı yemeği bekliyoruz. Lokanta ve çay ocaklarında çalışıyordum. Onlar kapalı olduğu için şuan işsizim." dedi.

Çevre sakini "Geçtiğimiz haftalarda meydanlardaki kuşlar ve kediler dikkatimizi çekerken, özellikle mülteciler dikkatimizi çekiyor. Biraz önce Saraçhane parkına uğradım, Kızılay'ın yardımı vardı. Onları bekleyen gruplar, yemeklerini aldı ve yemeye başladı. Burayı görünce de dikkatimi çekti, burada da kalabalık var. Sosyal mesafeye dikkat edilmiyor" dedi.