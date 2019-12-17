Haberler » 3. Sayfa » Eminönü'nde iş yerinin altında tünel kazan şahıs gözaltında - Haberler

Eminönü'nde iş yerinin altında tünel kazan şahıs gözaltında

Eminönü'nde bir kişi 3 ay önce kiraladığı iş yerinden 55 metre uzunluğunda tünel kazdı.

17.12.2019 19:22 | Son Güncelleme: 17.12.2019 19:34Eminönü'nde iş yerinin altında tünel kazan şahıs gözaltında
'nde bir kişi 3 ay önce kiraladığı iş yerinden 55 metre uzunluğunda tünel kazdı. Kazdığı tünelin başka bir iş yerinin deposundan çıkması sonucu fark edilmesi üzerine gözaltına alınan şahıs, dükkanın depo kısmını genişletmek için tadilat yaptığını iddia etti.

Olay, Eminönü Mercan Mahallesi Havancı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ercan P. Sokak üzerinde bulunan bir dükkanını işletmek için yaklaşık 3 ay önce Ercan Y.'den devraldı. Devraldığı dükkanın camlarını gazete kağıtlarıyla kapatan Mehmet Ercan P. dükkanın içinden 55 metre uzunluğunda tünel kazdı. Kazdıkları tünel Uzun Çarşı Caddesi'nde bulunan askeri malzeme satan bir iş yerinin deposuna çıktı. Tüneli fark eden iş yeri çalışanları durumu polis ekiplerine verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Mehmet Ercan P.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Mehmet Ercan P., emniyetteki ilk ifadesinde kiraladığı dükkanın depo kısmını genişletmek için tadilat yaptığını iddia etti. Öte yandan kazılan tünel ise kameralar tarafından görüntülendi.

"Hiç haberimiz yok, toprakları nereye götürmüşler onu da bilmiyoruz"

Tünelin kazıldığı sokakta iş yeri bulunan Hüseyin Kılınç, "Arkadaş kendileriyle ortak iş yapmak için burayı veriyor. Verdikten sonra gazeteyi seriyorlar, kapatıyorlar. Diyor ki içeriyi yapacağım diyorlar. Sonra bir arkadaş duyuyor ki, buradan askeri malzeme satan yerden çıkmışlar. Buranın altı cami, caminin yanından direk malzemecinin oraya çıkıyorlar. Hiç haberimiz yok, toprakları nereye götürmüşler onu da bilmiyoruz. Bir aydır dükkan gelmiyorlardı. Çocuk ortak iş yapacaklar diye vermişler. 1,5 aydır hep boş, sürekli olarak burası böyle kapalıydı. Malzemecinin karısı namaz kılıyormuş, sonra bir bakıyor ki, aşağıda matkaplar çalışıyor, bir uyanıyor ki, adamın oradan çıkmışlar. Yılların esnafı Ercan dediğimiz, normal bir insan değil, kaliteli bir çocuk. Ama ortak olacağı insanları demek ki tanıyamamış" dedi.

"Ortak iş yapacağız diyerek çocuğu kandırdılar"

Tünel kazılan sokakta bulunan bir esnaf, "Çocuğu kandırdılar, ortak iş yapacaklar diye. Çocuk ortada mağdur durumda. Tadilat yapılıyor diye kapalı gazetelerle, gündüz kapalıydı burası. Gündüz burada tadilat çok olmadı, bir ara oldu ondan sonra kapandı burası. Herhalde birileri tanıştırdı, iş yapacaklar diye" şeklinde konuştu.

ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - İSTANBUL

Eminönü, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

20:15 Erdoğan'ın "Kapatırız" sözleri sonrası Avrupa Birliği'nden İncirlik açıklaması - Haberler
20:10 Doğa Koleji velileri: Ekonomik sıkıntının nedeni eğitimden gelen parayı ticarete aktarmaları - Haberler
20:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan İsviçre'de - Haberler
20:08 Motosikletiyle kırmızı ışıkta duran araca çarptı: 1 ölü - Haberler
20:04 AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger Açıklaması - Haberler
19:38 'Benjamin Button' hastalığı yüzünden yaşlı görünen 2 yaşındaki çocuğa babası 'babaanne' diyor - Haberler
19:37 Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı! Metrelerce öteye fırlayan kadın hayatını kaybetti - Haberler
19:36 İYİ Partili vekilin "Bu sarıklı arkadaş kimdir?" dediği isim şehit Kaymakam Muhammet Safitürk'ün babası çıktı - Haberler
18:41 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: 1915 Ermeni olayları konusunda yönetimin pozisyonu değişmedi - Haberler
18:04 FETÖ'den tutuklanan CHP'li Urla Belediye Başkanı Oğuz hakkında yeni detaylar ortaya çıktı - Haberler
17.12.2019 20:17:29