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EMİNÖNÜ'NDE OTELDE YANGIN

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ EMİNÖNÜ'nde 4 katlı otelin 4. katında yangın çıktı.

25.02.2020 10:37 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:37EMİNÖNÜ'NDE OTELDE YANGIN

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ EMİNÖNÜ'nde 4 katlı otelin 4. katında yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu.

, Mimar Hayrettin Mahallesi Tiyatro Caddesi Balipaşa yokuşunda bulunan 4 katlı otelin 4. katında saat 09.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otelden yoğun duman yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.  Kısa sürede olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. ekiplerinin yarım saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar oluştu.

Görüntü Dökümü

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(CEP TELEFONU)

-Otelden çıkan dumanlar

-İtfaiye ekipleri

(AKTÜEL)

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Polis ekipleri

-Zabıta ekipleri

-Genel ve detaylar



İtfaiye, Fatih, Güncel

Kaynak: DHA

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