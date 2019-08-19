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Eminönü'nde sel baskını güvenlik kamerasında; metrelerce su bir anda böyle doldu

İSTANBUL'daki sel felaketinde en çok Eminönü bölgesi etkilendi.

19.08.2019 17:40 Eminönü'nde sel baskını güvenlik kamerasında; metrelerce su bir anda böyle doldu
İSTANBUL'daki sel felaketinde en çok Eminönü bölgesi etkilendi. Bir anda alt geçide dolan su güvenlik kamerasına yansıdı. Su kısa sürede metrelerce derinliğe ulaştı.Tünelin güvenlik kamerası bile su altında kaldı ancak çalışmaya devam etti.

Cumartesi günü güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde saat 12.12'de tünele su dolmaya başlıyor. Bu sırada araçların geçişi devam ediyor. 12.39'da ise giderek şiddetleniyor ve kısa sürede araçların geçemeyeceği seviyeye ulaşıyor. Saat 13.13'de suyun yüksekliği güvenlik kamerasına kadar ulaşıyor. 13.14'de ise güvenlik kamerası da su altında kalıyor ancak çalışmaya devam ediyor. Tüm bu yaşananlar tünelin güvenlik kamerası tarafından görüntüleniyor.



- İstanbul

İstanbul, Eminönü, Güncel

Kaynak: DHA

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