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EMİNÖNÜ'NDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI ÖNCESİ RAMAZAN ALIŞVERİŞİ HAREKETLİLİĞİ

KORONAVİRÜS nedeniyle haftalardır sakinliğin hakim olduğu Eminönü'nde bugün, 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi Ramazan alışverişi hareketliliği yaşanıyor.

21.04.2020 13:45 | Son Güncelleme: 21.04.2020 13:52
KORONAVİRÜS nedeniyle haftalardır sakinliğin hakim olduğu Eminönü 'nde bugün, 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi Ramazan alışverişi hareketliliği yaşanıyor.
Ramazanın da yaklaşmasıyla birlikte Eminönü'nde hareketlilik yaşanmaya başladı.Yasak öncesi vatandaşlar, Ramazan alışverişlerini yapmak için Eminönü Mısır Çarşısı'na akın etti. Özellikle kahvaltılık ürünleri satın almaya ağırlık verdiğini dile getiren Muammer Topçuoğlu, 'İlk olarak Ramazan alışverişi için, ikincisi 4 gün sokağa çıkma yasağı olduğu için tedbir amaçlı alışveriş yapacağız. Alacağız, evimizde oturacağız. Fazla da açılmaya gerek yok. Zaten 4 günde insanların yiyeceği şey belli. Telaşa gerek yok. Hepimiz için, sağlığımız için güzel bir şey. Geçen haftaya göre biraz daha yoğun burası da. Perşembe günü sokağa çıkma yasağı olacağından dolayı 1-2 gün içinde insanlar tedbir amaçlı alışverişlerini yapıyor. Ramazan öncesi daha çok kahvaltı tarzı, hafif şeyler alacağım. Düzenli yeme-içme olursa sağlığımız için de daha iyi olur" ifadelerini kullandı.
'ALIŞVERİŞİMİZİ YAPIP EVDE İSTİRAHATE ÇEKİLECEĞİZ"
Eminönü'nde peynir alışverişi yapan bir başka vatandaş ise, 'Kahvaltılık, bakliyat alışverişimizi yapıp evde istirahate çekileceğiz. Biraz Ramazan öncesi ön hazırlık. Biraz da hurma aldım. Bugün yarın buralarda biraz daha hareketlilik olabilir. Hayırlısı olsun" şeklinde konuştu.
'HURMANIN KİLOSU 70-90 LİRA ARASI DEĞİŞİYOR"
Yasak öncesi ihtiyacı olan her şeyi Eminönü'nden almaya geldiğini ifade eden Osman Yıldırım, 'Kuruyemiş aldık biraz, bakacağız ne almak istiyorsak hepsini sırayla alıp gideceğiz. Poşetimde kuruyemiş, fıstık, hurma var. Hurmanın kilosu 70-90 lira gibi değişiyor. Ne gerekiyorsa şimdi alacağız çünkü 4 gün de dışarıyı çıkmayacağız sağlığımız için evde kal diyelim" dedi.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN KISITLAMA GENELGESİ
İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında büyükşehir statüsündeki 30 İl ve Zonguldak il sınırlarında 22 Nisan günü saat 24.00 ila 26 Nisan Günü saat 24.00 arasında belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, vatandaşların sokağa çıkmalarını kısıtladı. Ancak, Ramazan'a sayılı günler kalması nedeniyle ek tedbirler alındı. Bugün ve yarın market ve bakkalların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlendi. Vatandaşlar, 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi ramazan hazırlıklarını tamamlamak üzere Eminönü'ne akın etti. Pek çok vatandaşın Ramazan alışverişi için kahvaltılık ürün ve hurma aldığı görüldü. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23 ve 24 Nisan günleri ise marketler ve bakkallar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altındakiler hariç olmak üzere zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, ikametlerine en yakın market ve bakkallara gidip gelebilecek. 25 ve 26 Nisan günleri ise marketler ve bakkallar kapalı olacak. Yalnızca fırın ve unlu mamuller üreten işletmeler hizmet verebilecek. EMİNÖNÜ’NDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI ÖNCESİ RAMAZAN ALIŞVERİŞİ HAREKETLİLİĞİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Eminönü, Güncel
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