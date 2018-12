Eminönü'nde Umut Kuyruğu....1

16 Aralık 2018 Pazar 14:50



* Havadan da görüntülenen milli piyango bileti kuyruğu yüzlerce metreye ulaştı.Kuyrukta bekleyen vatandaşların kimi çekirdek yedi, kimi ders çalıştı.Aldığı bileti daha fazlasına satmaya çalışanların yanı sıra kuyrukta gözleri görmeyen kızına umut ışığı olması için bekleyen baba Muhterem de var.Haber: Özden ATİK Kamera: Ersan SAN - Onur MERİÇ/ İstanbul DHAMilli Piyango'nun yılbaşı çekilişine günler kala Eminönü'ndeki ünlü bilet gişesinin önündeki kuyruklar bitmiyor. Şansını denemek için saatlerce beklemeyi göze alan vatandaşların oluşturduğu kuyruk, dün olduğu gibi bugün de yüzlerce metreye ulaştı. Kuyrukta bekleyen vatandaşların kimi çekirdek yedi, kimi ders çalıştı. Aldığı bileti Eyüp ve Mehmet kardeşler gibi biraz daha fazlasına satmaya çalışanlar olduğu gibi, alacağı biletin gözleri görmeyen ikizlerinden birine umut ışığı olması için kuyrukta bekleyen baba Muhterem de yer aldı. Yüzlerce metreye ulaşan kuyruk havadan da görüntülendi."ALDIKLARI BİLETİ SATMAYA ÇALIŞTILAR"14 yaşındaki Eyüp ve ağabeyi Mehmet, saat 07.00'da kuyruğa gelenlerden. Aldıkları üç çeyrek bileti, başkalarına satmaya çalışıyorlar. Eyüp ve Mehmet, "20-25 dakika bekledik kuyrukta. Sabahın köründe geldik. 17.5 TL'ye aldık, 25 liraya satıyoruz" dediler. Aldıkları bilete çıkma ihtimali olursa diye sorulunca her iki kardeş, "Çıksın abla, kime niyet, kime kısmet" dedi."KUYRUKTA DERS ÇALIŞTI"Emekli öğretmen Hülya Çiloğlu da kuyrukta İngilizce dersine çalışıyor. Çiloğlu, "Ne yapayım zaman geçmiyor. Sınava gireceğim ders çalışıyorum. Emekli öğretmenim. İkinci üniversite, uluslararası ilişkiler okuyorum. Şansımı denemek istiyorum, eğer çıkarsa bir okul yaptırmayı hayal ediyorum" diye konuştu."İKİZ KIZLARI İÇİN BEKLİYOR"İki kızıyla kuyrukta bekleyen Muhterem Demirel ise, kızı Ekin'in gözlerinin görmediğini söyledi. Demirel, "Gözleri görmüyor, onun için bir umut. Eylül ve Ekin ikizler. 8 yaşındalar, bir kardeşleri daha var. Umudum bunlar için. Bu kızımın gözlerinin açılması için. Her şey onların geleceği için" dedi. Baba Demirel, kızı Ekin'in gözlerinin erken doğum için alındığı küvezde, gözünün kapatılmaması nedeniyle göremediğini söyledi.10 BİLET ALAN DA VAR; ÇAY SATAN DA...Mehmet Bey ise "Şansımı denemeye geldim. Çeyrek aldım. Allah'tan umut kesilmez. Yazıyorsa olur. Her sene bir tane alırım, amorti bile çıkmaz" derken, 6 çocuk babası, temizlik işçisi Sadullah Turgut ise 10 tane çeyrek bilet aldığını belirtti. Turgut, "Her zaman alıyorum. Hiçbir zaman çıkmadı. Asgari ücretle çalışıyorum, dershanede. Ama bir hafta, 10 günlük paramı getirdim, yatırdım. Bir saat bekledim. Çıkarsa çocuklar evsiz. Bekar olanlar var" dedi. Perişan Toptaş da 8 bilet aldığını belirterek "Hayırlısıyla vursun da bir şeyler düşünürüz. Kızımıza, oğlumuza, vatanımıza" şeklinde konuştu. Kimya bölümü öğrencisi Şeyma Tiryaki ise "Çıkmaz da, üç çeyrek iki tam almayı planlıyoruz. Olasılık yüksek burada. 1 kilometre var herhalde kuyruk. Saat 10.30'dan beri bekliyoruz. 50 metre falan ilerledik" dedi. Kuyrukta çay satan Abdullah Saçık ise "Çay 2 TL. Bazen ücretsiz de veriyorum. Ayakta dolaşarak çay satıyorum. Bilet almadım, almam da. Şansım yok çünkü" dedi.