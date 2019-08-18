Haberler» genel» Haber

Eminönü'ndeki alt geçitlerdeki suyun tahliye çalışmaları sürüyor

Eminönü'ndeki alt geçitlerdeki suyun tahliye çalışmaları sürüyorİSTANBUL - İstanbul'da sağanak yağışın ardından su ile dolan Eminönü alt geçidinin tahliye ve temizlenme çalışmalarına başlandı.

18.08.2019 00:48
Eminönü'ndeki alt geçitlerdeki suyun tahliye çalışmaları sürüyor
Eminönü'ndeki alt geçitlerdeki suyun tahliye çalışmaları sürüyor
İSTANBUL - İstanbul'da sağanak yağışın ardından su ile dolan Eminönü alt geçidinin tahliye ve temizlenme çalışmalarına başlandı.
İstanbul'da birçok ilçede etkili olan sağanak yağışın kısmen durmasının ardından temizleme ve yağmur sularını tahliye etme çalışmaları başladı. Yağış nedeniyle su dolan Eminönü'ndeki alt geçitte de belediye çalışanlarının tıkanan kanalizasyon giderlerini açmaya çalıştığı gözlemlendi.
Yağmur suyu ile dolan alt geçitte ekiplerin temizleme çalışması devam ediyor.
Eminönü'ndeki alt geçitlerdeki suyun tahliye çalışmaları sürüyor

İstanbul, Eminönü, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
01:02   Fatih'e metrekareye 114 kilogram yağış düştü
01:01   Eminönü Yeraltı Çarşısı'nda sular altında kalan mallarını böyle kurtarmaya çalıştılar
00:48   Eminönü'ndeki alt geçitlerdeki suyun tahliye çalışmaları sürüyor
00:46   Kars'ta şiddetli rüzgar önüne çıkanı yıktı...Rüzgarın savurduğu çatılar etrafa saçıldı
00:42   Suriyeliler güvenli bölgenin oluşturulmasını istiyor
00:21   17 Ağustos 2019 Haberleri
00:20   Eminönü alt geçidindeki suyun büyük kısmı tahliye edildi