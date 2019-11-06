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Eminönü'ndeki balıkçı teknelerinde satış devam ediyor

Eminönü'ndeki balıkçı teknelerinde satış devam ediyorİSTANBUL - Eminönü'nde kaldırılması gündemde olan balıkçı teknelerinde balık ekmek satışları devam ediyor.

06.11.2019 23:04 | Son Güncelleme: 06.11.2019 23:05
Eminönü'ndeki balıkçı teknelerinde satış devam ediyor
İSTANBUL - Eminönü'nde kaldırılması gündemde olan balıkçı teknelerinde balık ekmek satışları devam ediyor.
Eminönü'ndeki balıkçı teknelerinin kaldırılması için işletme sahiplerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtarname gönderilmişti. İşletme sahiplerine gönderilen ihtarnamede, kira sözleşmesinin 1 Kasım 2019 itibarıyla dolduğu kaydedilmişti. Bunun üzerine balıkçılar konuyu mahkemeye taşımış ve kararın iptali için İstanbul 4. İdare Mahkemesi'ne dava açmıştı. Mahkeme İBB'nin savunması alınana kadar yürütmeyi durdurma kararı almıştı.
İBB'nin savunmasını yapmasının ardından mahkeme yürütmeyi durdurma kararını ortadan kaldırdı. İBB Sözcüsü Murat Ongun, tahliyeye ilişkin yasal sürecin devam edeceğini açıkladı. Balıkçı teknelerinde ise balık ekmek satışları devam ediyor.
Eminönü'ndeki balıkçı teknelerinde satış devam ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Eminönü, Genel

Kaynak: İHA


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