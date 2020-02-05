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Eminönü'ndeki balıkçı teknesi davasında karar! 3 nolu balıkçının tahliyesi durduruldu

İBB ile mahkemelik olan Eminönü'ndeki balıkçılarla ilgili davada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme 3 nolu balıkçının sözleşmesinin devam ettiğini belirterek, tahliye kararını durdurdu.

05.02.2020 10:50 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:11

'ndeki tarihi balıkçıların tahliyesine ilişkin davada mahkeme, 3 nolu tarihi balıkçı teknesinin kira sözleşmesinin devam ettiğine hükmederek, tahliye kararının durdurulmasına karar verdi.

3 NOLU BALIKÇI YENİDEN DAVA AÇTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sözleşmeleri biten Eminönü'ndeki balıkçıların 1 Kasım'da tekneleri boşaltmasını iş yeri sahiplerine tebliğ etmişti. Bu kararın ardından teknelerdeki balıkçılar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne karşı tahliyeyi durdurmaya yönelik talepte bulunarak ayrı ayrı davalar açmıştı. 1 ve 3 nolu balıkçı teknelerinin açmış oldukları davalar reddedilmişti. Davası reddedilen 3 nolu balıkçı teknesi, 9. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne yeniden dava açtı.

KİRA SÖZLEŞMESİNİN DEVAM ETTİĞİNE HÜKMEDİLDİ

Dava geçtiğimiz gün karara bağlandı. İstanbul 9. Sulh Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada balıkçı teknesinin avukatı tahliyenin durdurulmasını talep ederken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi avukatı davanın reddedilmesini istedi. Mahkeme heyeti kira sözleşmesinin devam ettiğine hükmederek, tahliye kararının durdurulmasına karar verdi.


Eminönü'ndeki balıkçı teknesi davasında karar! 3 nolu balıkçının tahliyesi durduruldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Eminönü, Ekonomi, Güncel

Kaynak: İHA


Ekonomi

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